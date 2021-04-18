Мелкадзе: «Спартак» не смог победить «Локомотив» из-за судейства»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что «Спартаку» в последнем матче против «Локомотива» (0:2) помешала работа судей. Форвард принадлежит спартаковцам.

«Слежу ли за «Спартаком»? Конечно. Смотрю каждый матч. Последняя игра с «Локомотивом»? Не очень приятно, когда у нас есть VAR, но судьи не могут поставить пенальти в ворота «Локомотива». Считаю, что «Спартак» должен был побеждать.

«Спартак» не смог победить из-за судейства? Да. Наверное, неназначенный пенальти – самый переломный момент. Представьте, вы должны забить, а вам попросту не дают это сделать. Как минимум, один пенальти в пользу «Спартак» должны были поставить», – сказал Мелкадзе.