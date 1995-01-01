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    Мелкадзе: «Спартак» не смог победить «Локомотив» из-за судейства»

    Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что «Спартаку» в последнем матче против «Локомотива» (0:2) помешала работа судей. Форвард принадлежит спартаковцам.

    «Слежу ли за «Спартаком»? Конечно. Смотрю каждый матч. Последняя игра с «Локомотивом»? Не очень приятно, когда у нас есть VAR, но судьи не могут поставить пенальти в ворота «Локомотива». Считаю, что «Спартак» должен был побеждать.

    «Спартак» не смог победить из-за судейства? Да. Наверное, неназначенный пенальти – самый переломный момент. Представьте, вы должны забить, а вам попросту не дают это сделать. Как минимум, один пенальти в пользу «Спартак» должны были поставить», – сказал Мелкадзе.

    • Встречу в поле обслуживал петербуржец Кирилл Левников.
    • Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала все решения Левникова.
    • «Спартак» в РПЛ идет 3-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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