Официально: Бобич летом займет пост спортивного директора «Герты»

С июня отвечать за спортивный департамент «Герты» будет экс-футболист сборной Германии Фреди Бобич. Берлинцы объявили о назначении.

«Мы очень рады, что договорились с желаемым кандидатом. С нетерпением ждем успешного сотрудничества», – сказал президент «Герты» Вернер Контренбауэр.