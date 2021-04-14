Официально: Бобич летом займет пост спортивного директора «Герты»

С июня отвечать за спортивный департамент «Герты» будет экс-футболист сборной Германии Фреди Бобич. Берлинцы объявили о назначении.
«Мы очень рады, что договорились с желаемым кандидатом. С нетерпением ждем успешного сотрудничества», – сказал президент «Герты» Вернер Контренбауэр.
- «Герта» сейчас идет в Бундеслиге 15-й.
- Сейчас Бобич занимает пост спортивного директора в «Айнтрахте».
- С 1994 по 2004 год Бобич провел 37 матчей за сборную Германии, забил 10 голов.
Источник: официальный сайт «Герты»