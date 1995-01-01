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    «Опять уходит. Думает, что надолго». Акинфеев – о переходе Березуцкого в «Краснодар»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход Василия Березуцкого из московского клуба. Экс-защитник армейцев войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

    «Опять уходит, думает, что надолго. На связи», – подписал Акинфеев совместное фото с Березуцким.

    • Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.
    • В 2020-м его назначили помощником Гончаренко.
    • Сообщалось, Березуцкий не ушел из ЦСКА в марте благодаря Акинфееву.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Игоря Акинфеева

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1933

      Алехсбургер. 55 минут назад

      "С гpанатою в каpмане с чекою в pуке
      Мне утки здесь запели на знакомом языке
      Я отходил спокойно не пpятался не воp
      Колесами печально в небо смотpит кpуизеp
      Когда туман pастаял и пpоныла луна
      Со смены не веpнулась молодая жена
      Вода отpавится погаснет свет утихнет звук
      К тебе я больше не веpнусь такой теперь я дpуг

      Уходим уходим уходим
      Hаступят вpемена почище
      Бьется pодная в экстазе пылая
      Как Краснодар- 2000."
      полу(С)

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