«Опять уходит. Думает, что надолго». Акинфеев – о переходе Березуцкого в «Краснодар»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на уход Василия Березуцкого из московского клуба. Экс-защитник армейцев войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре».
«Опять уходит, думает, что надолго. На связи», – подписал Акинфеев совместное фото с Березуцким.
- Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.
- В 2020-м его назначили помощником Гончаренко.
- Сообщалось, Березуцкий не ушел из ЦСКА в марте благодаря Акинфееву.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Игоря Акинфеева