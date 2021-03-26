Журналист Егоров: «Березуцкий не ушел из ЦСКА благодаря Акинфееву»

Узнав о назначении на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, тренер команды Василий Березуцкий планировал покинуть клуб. В ситуацию вмешался бывший партнер Березуцкого по команде.
«Василий Березуцкий едва не ушел из ЦСКА. Он ушел бы, если бы не дипломатические усилия Игоря Акинфеева», – сказал инсайдер.
- Акинфеев – воспитанник и капитан ЦСКА.
- Березуцкий начал работу в тренерском штабе ЦСКА в 2020 году.
- Для Олича ЦСКА – 1-й самостоятельный тренерский опыт.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»