Журналист Егоров: «Березуцкий не ушел из ЦСКА благодаря Акинфееву»

Узнав о назначении на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, тренер команды Василий Березуцкий планировал покинуть клуб. В ситуацию вмешался бывший партнер Березуцкого по команде.

«Василий Березуцкий едва не ушел из ЦСКА. Он ушел бы, если бы не дипломатические усилия Игоря Акинфеева», – сказал инсайдер.