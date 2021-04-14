⚡ Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого.
В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко. Он также занимал пост заместителя гендиректора ЦСКА.
«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
- Ранее сообщалось, что Березуцкий станет помощником Гончаренко в «Краснодаре».
- Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.
- ЦСКА идет 4-м месте в РПЛ.
Источник: официальный сайт ЦСКА