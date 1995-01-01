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    ⚡ Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА

    ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого.

    В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко. Он также занимал пост заместителя гендиректора ЦСКА.

    «Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9567

      Hektor 84 9 минут назад

      Обиделся что главным не назначили.

      0
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      Рейтинг: +440

      shahor 27 минут назад

      Ладно бы ещё за реальным специалистом потянулся...Поступок не поддающийся логическому объяснению.Для проформы,конечно," до свидания"Василию объявили.После такого хода исключительно сожжённые мосты остаются.М-дя...

      1
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      Рейтинг: +1921

      Чермындыр 2 часа назад

      бл...во

      0
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