⚡ Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого.

В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко. Он также занимал пост заместителя гендиректора ЦСКА.

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.