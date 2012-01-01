«Чемпионат»: Василий Березуцкий станет помощником Гончаренко в «Краснодаре»

Вася это хорошо, может кого наставит на правильный путь...
Тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий перейдет в «Краснодар».
По информации «Чемпионата», Березуцкий войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко. 43-летний белорус в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.
- Sport24 сообщал, что Березуцкий останется в ЦСКА как минимум до конца сезона.
- Ранее в штаб Гончаренко в «Краснодаре» вошли экс-тренеры ЦСКА Александр Ермакович и Руслан Зубик.
- «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.