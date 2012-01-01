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    «Чемпионат»: Василий Березуцкий станет помощником Гончаренко в «Краснодаре»

    Тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий перейдет в «Краснодар».

    По информации «Чемпионата», Березуцкий войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко. 43-летний белорус в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.

    • Sport24 сообщал, что Березуцкий останется в ЦСКА как минимум до конца сезона.
    • Ранее в штаб Гончаренко в «Краснодаре» вошли экс-тренеры ЦСКА Александр Ермакович и Руслан Зубик.
    • «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +46546

      portero 21 минуту назад

      Вася это хорошо, может кого наставит на правильный путь...

      1
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      Рейтинг: +4790

      Cleaner 33 минуты назад

      ЦСКА-2 вырисовывается. ) Я про игру и про тренеров, если что...

      0
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      Рейтинг: +2077

      ALEX ML 47 минут назад

      Источник убогий

      0
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      Рейтинг: +19914

      bset 58 минут назад

      Хорошо быть журналистом. Вбросил от балды какую-то новость, все покликали, добавили статье просмотров, а журналисту премию дали. А летом, если Березуцкий никуда не уйдет, уже никто не вспомнит, кто и что об этом писал. Никакой ответственности - фейки можно направо и налево раскидывать.

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