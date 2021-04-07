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    Sport24: Василий Березуцкий останется в ЦСКА как минимум до конца сезона

    Тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий останется в московском клубе как минимум до конца сезона, сообщает Sport24.

    Ранее сообщалось, что Березуцкий может покинуть ЦСКА из-за несогласия с «видением руководства на развитие клуба».

    • Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.
    • В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко.
    • ЦСКА идет на четвертом месте в РПЛ.

    Журналист Егоров: «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА после Гончаренко. Он обиделся из-за назначения Олича»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16706

      vladimir-7 27 минут назад

      Р. Бабаеву надо переговорить со Слуцким о его оценке Березуцкого как
      тренера. Вася торопится стать главным тренером, вон С. Семак, сколько
      работал помощником и у каких тренеров и то, ему все дается тяжело.

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