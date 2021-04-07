Sport24: Василий Березуцкий останется в ЦСКА как минимум до конца сезона

Тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий останется в московском клубе как минимум до конца сезона, сообщает Sport24.
Ранее сообщалось, что Березуцкий может покинуть ЦСКА из-за несогласия с «видением руководства на развитие клуба».
- Василий Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.
- В 2020-м его назначили помощником Виктора Гончаренко.
- ЦСКА идет на четвертом месте в РПЛ.
Журналист Егоров: «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА после Гончаренко. Он обиделся из-за назначения Олича»
Источник: Sport24