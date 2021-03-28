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  • Журналист Егоров: «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА после Гончаренко. Он обиделся из-за назначения Олича»

Журналист Егоров: «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА после Гончаренко. Он обиделся из-за назначения Олича»

28 марта 2021, 01:27
10

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что тренер ЦСКА Василий Березуцкий хотел стать главным после ухода Виктора Гончаренко. В итоге должность белоруса занял Ивица Олич.

«Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА – по тому, что я слышал. В связи с этим после назначения Ивицы Олича он хотел уйти. Это обида, что назначили не его.

Только дипломатические усилия Игоря Акинфеева позволили удержать Березуцкого», – сказал Егоров.

  • Березуцкий начал работу в тренерском штабе ЦСКА в 2020 году.
  • Для Олича ЦСКА – 1-й самостоятельный тренерский опыт.
  • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Березуцкий Василий Гончаренко Виктор Олич Ивица
Комментарии (10)
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general.lizyukov
1616913448
Вы меня извините, но.... Вася?! Он-то с чего решил, что готов? Овчина вон с Кубанью не справился, Игнаш Торпедо не потянул. А тут сразу же за ЦСКА взяться... У Васи самомнение не зашкаливает? Пусть хотя бы в ФНЛ попробует.
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vitvik
1616919279
Многие начинающие тренеры обиделись. Сразу условную "Барселону" не предложат, поэтому начать карьеру главного тренера лучше всего в ЦСКА. С чего-то надо начинать.
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Arrow10
1616932083
Больле похоже на вброс желтой прессы
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GM
1616937799
"И словно мухи, тут и там Ходят слухи по домам"
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Snek
1616952553
И в целом он прав. 1. По цене одного брата, работало бы сразу двое; 2. Тактически они очень грамотные, причём оба; 3. Очень высокий авторитет, как в структуре клуба, так и вне его; 4. Тренерского опыта намного больше, чем у Ивицы. Единственный минус, правда очень весомый: Ивица тренировался у именитых немецких тренеров и знает как работает немецкая тренерская школа изнутри, тем самым он может принести очень ценные знания и опыт.
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вальтер79
1616954784
у васи губа не дура сразу армейцев возглавить хотел)))
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хряк СМ
1617030242
Обидели Васю. Олич знает кому откатить.
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