Журналист Егоров: «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА после Гончаренко. Он обиделся из-за назначения Олича»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что тренер ЦСКА Василий Березуцкий хотел стать главным после ухода Виктора Гончаренко. В итоге должность белоруса занял Ивица Олич.
«Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА – по тому, что я слышал. В связи с этим после назначения Ивицы Олича он хотел уйти. Это обида, что назначили не его.
Только дипломатические усилия Игоря Акинфеева позволили удержать Березуцкого», – сказал Егоров.
- Березуцкий начал работу в тренерском штабе ЦСКА в 2020 году.
- Для Олича ЦСКА – 1-й самостоятельный тренерский опыт.
- ЦСКА идет вне зоны еврокубков.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»