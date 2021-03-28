Журналист Егоров: «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА после Гончаренко. Он обиделся из-за назначения Олича»

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что тренер ЦСКА Василий Березуцкий хотел стать главным после ухода Виктора Гончаренко. В итоге должность белоруса занял Ивица Олич.

«Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА – по тому, что я слышал. В связи с этим после назначения Ивицы Олича он хотел уйти. Это обида, что назначили не его.

Только дипломатические усилия Игоря Акинфеева позволили удержать Березуцкого», – сказал Егоров.