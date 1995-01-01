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    Журналист Егоров: «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА после Гончаренко. Он обиделся из-за назначения Олича»

    Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что тренер ЦСКА Василий Березуцкий хотел стать главным после ухода Виктора Гончаренко. В итоге должность белоруса занял Ивица Олич.

    «Василий Березуцкий очень хотел возглавить ЦСКА – по тому, что я слышал. В связи с этим после назначения Ивицы Олича он хотел уйти. Это обида, что назначили не его.

    Только дипломатические усилия Игоря Акинфеева позволили удержать Березуцкого», – сказал Егоров.

    • Березуцкий начал работу в тренерском штабе ЦСКА в 2020 году.
    • Для Олича ЦСКА – 1-й самостоятельный тренерский опыт.
    • ЦСКА идет вне зоны еврокубков.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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