Березуцкий объявил о переходе в тренерский штаб Гончаренко в «Краснодаре»

Бывший тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий станет помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

«Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными.

Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.

Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь», – цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 14 апреля, ЦСКА объявил об уходе Березуцкого из клуба.

Березуцкого из клуба. В 2020-м его назначили помощником Гончаренко.

Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.

⚡ Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА