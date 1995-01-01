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    Березуцкий объявил о переходе в тренерский штаб Гончаренко в «Краснодаре»

    Бывший тренер и заместитель гендиректора ЦСКА Василий Березуцкий станет помощником Виктора Гончаренко в «Краснодаре».

    «Очень сложно уходить из клуба, которому отдал большую часть своей жизни. Где каждый игрок, сотрудник и болельщик стали родными.

    Но, чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. К тому же, ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.

    Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА. Спасибо руководству за поддержку и полученный опыт. Рад, что мы расстаемся, сохранив добрые отношения, и уверен, что однажды вернусь», – цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

    • Сегодня, 14 апреля, ЦСКА объявил об уходе Березуцкого из клуба.
    • В 2020-м его назначили помощником Гончаренко.
    • Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 год.

    ⚡ Официально: Василий Березуцкий покинул ЦСКА

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1828

      evgevg13 41 минуту назад

      Во как...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +865

      Вальдемар IV 49 минут назад

      болеть, переживать за ЦСКА.
      с задачей хашига будет мотивировать новый клуб

      0
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