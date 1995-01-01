Мусаев назвал причины неудачного выступления «Краснодара» после зимней паузы

Глядя на "игру" Краснодара после зимнего перерыва, как-то позволю себе не поверить словам Мусаева о том, что "мы провели хорошие сборы, качественные товарищеские матчи, в команде была хорошая атмосфера."
Да, понимаю: выбыли ключевые игроки основы.
Кто из-за травм, кто из-за этого коронавируса...
но ХДЕ нормальная физподготовка, ХДЕ психологическая устойчивость игроков, ХДЕ желание бороться за каждый мяч???
НЕ БЫЛО ЭТОГО!
Смотрелись как колхозники. которые за полчаса до матча вместе собрались, да ещё и после хорошей попойки.
Жаль.
Очень жаль.
Краснодару за его ИГРУ я всегда симпатизировал, с большим интересом и удовольствием футбольного болельщика смотрел матчи с участием этой самобытной команды, их красивые, "по-романцевскоспартаковски" комбинации, ажурную игру в атаке, великолепную индивидуальную технику игроков.
Но всё это было раньше.
Сейчас на их "переползание по полю" без слёз смотреть невозможно.
И что, Мусаев ни при чём?
Здесь, думаю, ещё "при чём" и финансовое положение Галицкого.
У меня лично других объяснений провалу Краснодара в этом сезоне нет.
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал о том, почему команда провалилась во второй части сезона.
– Вы сказали про проблемы в психологической и тактической подготовке. Давайте четко резюмируем причины провала «Краснодара» весной.
– Мы провели хорошие сборы, качественные товарищеские матчи, в команде была хорошая атмосфера. Например, в матче с «Ростовом» (2:0) мы увидели то, что должно было стать ключевым в играх с загребским «Динамо» – кроме качества была жесткая игра в единоборствах, дисциплина.
В конце подготовки мы потеряли Рамиреса, выбыл Вандерсон. Плюс так и не вернулись в общую группу Сафонов и Петров, хотя мы рассчитывали, что на сборах они будут работать в ней.
В последнюю неделю во время тренировок произошло несколько ситуаций, которые, наверное, требовали более жесткого вмешательства от меня. Я понимал, что это последние дни сборов, ребятам тяжело психологически.
– То есть все расслабились?
– Нет. Начались разговоры о том, что кто-то сыграл жестко во время двусторонки, где-то не свистнули фол. Начались стычки, обиды, которые нужно было пресечь в более жестком формате. Мне казалось, что перед важными матчами с загребским «Динамо» мне нужно нести больше позитива.
Мы провалили последний контрольный матч против «Локомотива» (0:4) – неуверенность после него перешла в официальные игры. Как уже сказал, было несколько возможностей вырулить, но мы не справились.
Со всеми игроками я остался в хороших отношениях, никого не обвинял в неудачах. Наверное, в жизни каждого тренера возникает период, когда то, что хорошо работало, перестает приносить результат.
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