Мусаев назвал причины неудачного выступления «Краснодара» после зимней паузы

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал о том, почему команда провалилась во второй части сезона.

– Вы сказали про проблемы в психологической и тактической подготовке. Давайте четко резюмируем причины провала «Краснодара» весной.

– Мы провели хорошие сборы, качественные товарищеские матчи, в команде была хорошая атмосфера. Например, в матче с «Ростовом» (2:0) мы увидели то, что должно было стать ключевым в играх с загребским «Динамо» – кроме качества была жесткая игра в единоборствах, дисциплина.

В конце подготовки мы потеряли Рамиреса, выбыл Вандерсон. Плюс так и не вернулись в общую группу Сафонов и Петров, хотя мы рассчитывали, что на сборах они будут работать в ней.

В последнюю неделю во время тренировок произошло несколько ситуаций, которые, наверное, требовали более жесткого вмешательства от меня. Я понимал, что это последние дни сборов, ребятам тяжело психологически.

– То есть все расслабились?

– Нет. Начались разговоры о том, что кто-то сыграл жестко во время двусторонки, где-то не свистнули фол. Начались стычки, обиды, которые нужно было пресечь в более жестком формате. Мне казалось, что перед важными матчами с загребским «Динамо» мне нужно нести больше позитива.

Мы провалили последний контрольный матч против «Локомотива» (0:4) – неуверенность после него перешла в официальные игры. Как уже сказал, было несколько возможностей вырулить, но мы не справились.

Со всеми игроками я остался в хороших отношениях, никого не обвинял в неудачах. Наверное, в жизни каждого тренера возникает период, когда то, что хорошо работало, перестает приносить результат.

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