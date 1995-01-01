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    Мусаев: «Гончаренко – отличный выбор «Краснодара». У него много маленьких хитростей»

    Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал назначение на его место экс-тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

    – Гончаренко соответствует философии, заявляемой «Краснодаром»?

    – Считаю, что это отличный выбор «Краснодара». Команды Гончаренко играли в атаку, ЦСКА был агрессивен в прессинге. Мне нравились взаимодействия ЦСКА в финальной трети, как остро играли вперед, находили свободные зоны.

    У нас равный баланс в личных встречах, а самым сложным в матчах с ЦСКА Гончаренко было противодействие их прессингу.

    Плюс у Гончаренко много маленьких хитростей. Когда мы видели состав ЦСКА, не всегда понимали, будут они играть в пять или четыре защитника. На разминке они могли выходить в пять – видя это, мы объясняли, как прессинговать, когда встречать. Начинается игра – оказывается, что они играют в четыре.

    Видно, что Гончаренко очень погружен в работу, у него интересные идеи. Желаю ему удачи, буду переживать.

    • Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.
    • «Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.

    Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»

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    Источник: Sports.ru

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