Мусаев: «Гончаренко – отличный выбор «Краснодара». У него много маленьких хитростей»

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал назначение на его место экс-тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

– Гончаренко соответствует философии, заявляемой «Краснодаром»?

– Считаю, что это отличный выбор «Краснодара». Команды Гончаренко играли в атаку, ЦСКА был агрессивен в прессинге. Мне нравились взаимодействия ЦСКА в финальной трети, как остро играли вперед, находили свободные зоны.

У нас равный баланс в личных встречах, а самым сложным в матчах с ЦСКА Гончаренко было противодействие их прессингу.

Плюс у Гончаренко много маленьких хитростей. Когда мы видели состав ЦСКА, не всегда понимали, будут они играть в пять или четыре защитника. На разминке они могли выходить в пять – видя это, мы объясняли, как прессинговать, когда встречать. Начинается игра – оказывается, что они играют в четыре.

Видно, что Гончаренко очень погружен в работу, у него интересные идеи. Желаю ему удачи, буду переживать.

Гончаренко в марте покинул пост главного тренера ЦСКА.

«Краснодар» идет на десятом месте в РПЛ.

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