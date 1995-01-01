Мусаев: «Галицкий ни разу не лез в состав, не влиял на замены»

У Мусаева - Стокгольмский синдром. Хотя с учетом того, что его оставляют в структуре клуба - врядли бы он сказал что-то другое
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев опроверг слухи о вмешательстве владельца клуба Сергея Галицкого в работу тренерского штаба.
– Вы говорите, что не читаете комментарии, но до вас не могут не долетать разговоры о том, что на самом деле «Краснодар» тренировал Галицкий.
– Конечно, но я не воспринимаю их всерьез. Если команда видит, что тренер, который каждый день проводит тренировки и индивидуальные беседы, ничего не решает, начнется хаос.
Бывало, что за два-три дня до матча мы переставали общаться с Галицким. Да, он требует детальных объяснений решений, но за три года ни разу не лез в состав, не влиял на замены.
Мы обсуждали с Галицким эти разговоры – только смеялись.
- Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» на прошлых выходных.
- Его сменил Виктор Гончаренко, ранее возглавлявший ЦСКА.
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