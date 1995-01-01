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    Мусаев: «Галицкий ни разу не лез в состав, не влиял на замены»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев опроверг слухи о вмешательстве владельца клуба Сергея Галицкого в работу тренерского штаба.

    – Вы говорите, что не читаете комментарии, но до вас не могут не долетать разговоры о том, что на самом деле «Краснодар» тренировал Галицкий.

    – Конечно, но я не воспринимаю их всерьез. Если команда видит, что тренер, который каждый день проводит тренировки и индивидуальные беседы, ничего не решает, начнется хаос.

    Бывало, что за два-три дня до матча мы переставали общаться с Галицким. Да, он требует детальных объяснений решений, но за три года ни разу не лез в состав, не влиял на замены.

    Мы обсуждали с Галицким эти разговоры – только смеялись.

    • Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» на прошлых выходных.
    • Его сменил Виктор Гончаренко, ранее возглавлявший ЦСКА.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5350

      Lester84 38 секунд назад

      У Мусаева - Стокгольмский синдром. Хотя с учетом того, что его оставляют в структуре клуба - врядли бы он сказал что-то другое

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      Рейтинг: +5943

      серега кашин 7 минут назад

      да вполне вероятно что лез, ведь надо же было выдумать стиль игры команды которой чуть больше 10 лет

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      Рейтинг: +9400

      Hektor 84 27 минут назад

      Так мы тебе и поверили! Расскажи лучше это моей бабушке!

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