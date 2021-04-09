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  • Мусаев: «Галицкий ни разу не лез в состав, не влиял на замены»

Мусаев: «Галицкий ни разу не лез в состав, не влиял на замены»

9 апреля 2021, 13:37
7

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев опроверг слухи о вмешательстве владельца клуба Сергея Галицкого в работу тренерского штаба.

– Вы говорите, что не читаете комментарии, но до вас не могут не долетать разговоры о том, что на самом деле «Краснодар» тренировал Галицкий.

– Конечно, но я не воспринимаю их всерьез. Если команда видит, что тренер, который каждый день проводит тренировки и индивидуальные беседы, ничего не решает, начнется хаос.

Бывало, что за два-три дня до матча мы переставали общаться с Галицким. Да, он требует детальных объяснений решений, но за три года ни разу не лез в состав, не влиял на замены.

Мы обсуждали с Галицким эти разговоры – только смеялись.

  • Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» на прошлых выходных.
  • Его сменил Виктор Гончаренко, ранее возглавлявший ЦСКА.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Галицкий Сергей
Комментарии (7)
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Hektor 84
1617966212
Так мы тебе и поверили! Расскажи лучше это моей бабушке!
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серега кашин
1617967415
да вполне вероятно что лез, ведь надо же было выдумать стиль игры команды которой чуть больше 10 лет
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Lester84
1617967823
У Мусаева - Стокгольмский синдром. Хотя с учетом того, что его оставляют в структуре клуба - врядли бы он сказал что-то другое
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Хейтер Аларм
1617968074
Так в команде по итогу и был хаус, значит, Мусаев признает, что он был лишь ширмой
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spam2009
1617970427
Мы обсуждали с Галицким эти разговоры – только смеялись, а потом Галицкий называл состав на матч и было уже не до смеха...
Ответить
paracetamol
1617972315
А может зря не лез?
Ответить
portero
1617993737
ну это хорошо что вы такой честный, но как тренер совсем нулевой пока...
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