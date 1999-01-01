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    Хуммельс: «У «Боруссии» по-прежнему есть шансы пройти «Манчестер Сити»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Он еще верит в итоговый успех.

    «У нас по-прежнему есть шансы. Матч показал, что мы способны создавать больше, чем «Манчестер Сити». Нужно повторить через неделю», – сказал Хуммельс.

    • «Манчестер Сити» забил решающий гол на 90-й минуте.
    • «Боруссия» в последнем домашнем матче против «Сити» (2012 год) добилась победы.
    • Ответный матч состоится 14 апреля.

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    Источник: УЕФА

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