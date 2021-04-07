Хуммельс: «У «Боруссии» по-прежнему есть шансы пройти «Манчестер Сити»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Он еще верит в итоговый успех.

«У нас по-прежнему есть шансы. Матч показал, что мы способны создавать больше, чем «Манчестер Сити». Нужно повторить через неделю», – сказал Хуммельс.

«Манчестер Сити» забил решающий гол на 90-й минуте.

«Боруссия» в последнем домашнем матче против «Сити» (2012 год) добилась победы.

Ответный матч состоится 14 апреля.

Беллингем: «Выездной гол может принести «Боруссии» Д успех в ответной игре с «Манчестер Сити»