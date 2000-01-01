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    Беллингем: «Выездной гол может принести «Боруссии» Д успех в ответной игре с «Манчестер Сити»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Англичанин надеется, что его команде поможет выездной гол.

    «Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но мяч на выезде способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге.

    «Сити» – блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь – это мировой класс.

    Дашь Кевину Де Брюйне немного времени рядом со штрафной, и он забьет. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло», – сказал Беллингем.

    • «Манчестер Сити» забил решающий гол на 90-й минуте.
    • «Боруссия» в последнем домашнем матче против «Сити» (2012 год) добилась победы.
    • Ответный матч состоится 14 апреля.

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2632

      neveldomha 1 час назад

      С такой обороной не поможет

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      Рейтинг: +11614

      Cules2013 1 час назад

      Для этого БД нужно сыграть на ноль, что крайне сомнительно. Да и Сити не та команда, которую смущает игра на выезде, ещё и при пустых трибунах. Пора уже Пепу хотя бы в полуфинал ЛЧ выходить. Я уж молчу о победе, ибо соперники потом останутся самые опасные.

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