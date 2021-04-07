Беллингем: «Выездной гол может принести «Боруссии» Д успех в ответной игре с «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:2). Англичанин надеется, что его команде поможет выездной гол.

«Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но мяч на выезде способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге.

«Сити» – блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь – это мировой класс.

Дашь Кевину Де Брюйне немного времени рядом со штрафной, и он забьет. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло», – сказал Беллингем.