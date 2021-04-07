«Давайте закончим дело на следующей неделе». Де Брюйне – о матче с «Боруссией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Давайте закончим дело на следующей неделе!» – написал Де Брюйне в твиттере.
- «Манчестер Сити» одержал 27-ю победу в 28 последних матчах.
- Нападающий гостей Марко Ройс прервал 788-минутную сухую серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
- 14 апреля команды встретятся в ответном матче на «Сигнал Идуна Парке» в Дортмунде.
«Отправимся в Дортмунд за победой». Гвардиола – после 2:1 с «Боруссией»
Источник: твиттер Кевина Де Брюйне