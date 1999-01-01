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    «Давайте закончим дело на следующей неделе». Де Брюйне – о матче с «Боруссией»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Давайте закончим дело на следующей неделе!» – написал Де Брюйне в твиттере.

    • «Манчестер Сити» одержал 27-ю победу в 28 последних матчах.
    • Нападающий гостей Марко Ройс прервал 788-минутную сухую серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
    • 14 апреля команды встретятся в ответном матче на «Сигнал Идуна Парке» в Дортмунде.

    «Отправимся в Дортмунд за победой». Гвардиола – после 2:1 с «Боруссией»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кевина Де Брюйне

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