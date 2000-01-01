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    «Отправимся в Дортмунд за победой». Гвардиола – после 2:1 с «Боруссией»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    «Отправимся в Дортмунд за победой. Сегодня в первом тайме мы обращались с мячом неразумно. Вторая же половина удалась намного лучше, и у нас было два-три отличных шанса забить второй или даже третий мяч при счете 1:0.

    Чтобы играть так, как мы хотим, необходимо четко соблюдать все перестроения, и у нас будет еще один шанс на следующей неделе.

    Хочу поздравить игроков с тем единством, которое они продемонстрировали. Необходимость забивать в концовке стала следствием силы соперника, а не потому, что мы чего-то не могли. Мы вместе сражались до конца и победили. Теперь обе команды знают друг друга лучше», – цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

    • «Манчестер Сити» одержал 27-ю победу в 28 последних матчах.
    • Нападающий гостей Марко Ройс прервал 788-минутную сухую серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
    • 14 апреля команды встретятся в ответном матче на «Сигнал Идуна Парке» в Дортмунде.

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    Источник: сайт УЕФА

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