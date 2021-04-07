«Отправимся в Дортмунд за победой». Гвардиола – после 2:1 с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Отправимся в Дортмунд за победой. Сегодня в первом тайме мы обращались с мячом неразумно. Вторая же половина удалась намного лучше, и у нас было два-три отличных шанса забить второй или даже третий мяч при счете 1:0.

Чтобы играть так, как мы хотим, необходимо четко соблюдать все перестроения, и у нас будет еще один шанс на следующей неделе.

Хочу поздравить игроков с тем единством, которое они продемонстрировали. Необходимость забивать в концовке стала следствием силы соперника, а не потому, что мы чего-то не могли. Мы вместе сражались до конца и победили. Теперь обе команды знают друг друга лучше», – цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.