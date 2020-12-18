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    Минспорта Московской области проведет разбирательство в связи со смертью 18-летнего игрока «Знамени Труда»

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков анонсировал расследование обстоятельств смерти 18-летнего защитника молодежной команды «Знамени Труда» Никиты Сидорова.

    «У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение. У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе [будет разбирательство]», – сказал Терюшков.

    • Предварительная причина смерти Сидорова – аневризма сосудов головного мозга.
    • Футболист умер в воскресенье во время матча. Ему стало плохо спустя пять минут после выхода на замену.

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    Источник: ТАСС

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