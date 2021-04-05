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  • Минспорта Московской области проведет разбирательство в связи со смертью 18-летнего игрока «Знамени Труда»

Минспорта Московской области проведет разбирательство в связи со смертью 18-летнего игрока «Знамени Труда»

5 апреля 2021, 12:58
1

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков анонсировал расследование обстоятельств смерти 18-летнего защитника молодежной команды «Знамени Труда» Никиты Сидорова.

«У нас традиционно после таких случаев проходит комиссия. Мы ее создаем, после этого принимаем решение. У футболиста было все пройдено. Здесь, конечно, нужно будет глубоко разбираться, смотреть, на этой неделе [будет разбирательство]», – сказал Терюшков.

  • Предварительная причина смерти Сидорова – аневризма сосудов головного мозга.
  • Футболист умер в воскресенье во время матча. Ему стало плохо спустя пять минут после выхода на замену.

Гендиректор «Знамени Труда» – о смерти 18-летнего игрока: «Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех»

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Группа 2 Знамя Труда
Комментарии (1)
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Cules2013
1617632683
До жопы все эти разбирательства. Это системная проблема, которую никакая комиссия и за 50 лет не решит. Тут нужны действия от министра спорта - проще говоря, нужны деньги и жёсткие меры контроля, чтобы детей и юношей тренировали квалифицированные тренеры, и квалифицированные врачи осуществляли врачебный контроль. Я не понаслышке знаю, как на таком низком уровне всё делается - абы как. Понятное дело, что подобная трагедия может произойти где угодно, но у нас это прямо становится проблемой, не только смерти, а просто вот такие ситуации, когда спортсмен годами выступает с какой-то патологией или находится в группе риска, пока либо несчастье не случится, либо не попадётся наконец-то нормальный врач и тренер, которые поймут, что ему нельзя подобные нагрузки.
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