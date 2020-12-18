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    Гендиректор «Знамени Труда» – о смерти 18-летнего игрока: «Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех»

    Генеральный директор «Знамени Труда» Михаил Пузанов прокомментировал смерть футболиста молодежного состава Никиты Сидорова.

    «Получается, он вышел во втором тайме, поиграл пять минут, побежал и стало плохо. Упал и потерял сознание. На поле тут же выбежали тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы оказать необходимую помощь. Вслед за ними бросился отец футболиста.

    Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», – сказал Пузанов.

    • Сидорову было 18 лет.
    • Предварительная причина смерти – аневризма сосудов головного мозга.

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    Источник: Сайт телеканала «360»

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