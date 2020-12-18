Игрок молодежки «Знамени Труда» Сидоров умер во время матча

Футболист молодежного состава клуба ПФЛ «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча. Причиной стала аневризма.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо». Футболисту молодeжной команды «Знамя Труда» стало плохо.

Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга.

Приносим соболезнования родным и близким», – написал источник.