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    Игрок молодежки «Знамени Труда» Сидоров умер во время матча

    Футболист молодежного состава клуба ПФЛ «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча. Причиной стала аневризма.

    «Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо». Футболисту молодeжной команды «Знамя Труда» стало плохо.

    Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга.

    Приносим соболезнования родным и близким», – написал источник.

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    Источник: инстаграм orehovo_zuevo_official

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +660

      ВасяК 1 час назад

      Очень жаль!!!!

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      Рейтинг: +660

      ВасяК 1 час назад

      Епрст,земляк!!! Пусть земля будет пухом!!!

      0
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      Рейтинг: +1588

      almanev 1 час назад

      Охренеть... Земля пухом

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      Рейтинг: +15

      alex-croos 1 час назад

      Почему у нас так часто умирают молодые спортсмены?!

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      Рейтинг: +1034

      serglider > alex-croos 1 час назад

      Потому что в низших лигах практически нет комплексного серьезного медобследования, зачастую все сводится к посещению спортсменом поликлиники по месту жительства, где врачам отводится 6 минут на обследование пациента, а по сути тупо ставят штампик в справку ограничиваясь обменом фраз, - Здоров? - Здоров! Все можешь играть в футбол на свой страх и риск.

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      Рейтинг: +10

      Slayder2K 1 час назад

      Молния вроде там же была???

      0
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      Рейтинг: +5432

      vladik12 > Slayder2K 1 час назад

      Новость не прочитал, что ли?

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      Рейтинг: +660

      ВасяК > Slayder2K 1 час назад

      Да, точно!!!Вратарю не повезло!!!Но он впорядке!!!!

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