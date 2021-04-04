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  • Игрок молодежки «Знамени Труда» Сидоров умер во время матча

Игрок молодежки «Знамени Труда» Сидоров умер во время матча

4 апреля 2021, 19:57
11

Футболист молодежного состава клуба ПФЛ «Знамя Труда» Никита Сидоров умер во время матча. Причиной стала аневризма.

«Трагедия во время футбольного матча произошла сегодня на стадионе «Торпедо». Футболисту молодeжной команды «Знамя Труда» стало плохо.

Он умер практически мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. Предварительный диагноз – аневризма сосудов головного мозга.

Приносим соболезнования родным и близким», – написал источник.

  • Летом на тренировке «Знамени Труда» во вратаря Ивана Заборовского попала молния.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм orehovo_zuevo_official

Новости, фото, обсуждения, касающиеся Орехово-Зуевского городского округа. Аудитория - 46,7 тысячи подписчиков.

Россия. ПФЛ. Группа 2 Знамя Труда
Комментарии (11)
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Slayder2K
1617557009
Молния вроде там же была???
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alex-croos
1617559434
Почему у нас так часто умирают молодые спортсмены?!
Ответить
almanev
1617559849
Охренеть... Земля пухом
Ответить
ВасяК
1617560112
Епрст,земляк!!! Пусть земля будет пухом!!!
Ответить
ВасяК
1617560314
Очень жаль!!!!
Ответить
житель СПб
1617565016
Ужас... Куда же врачи смотрели? Ведь это же наличие хронического заболевания...
Ответить
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