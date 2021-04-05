Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Капитаном сборной России на Евро будет Дзюба»

5 апреля 2021, 09:20
29

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном команды, несмотря на отношение к нему со стороны части болельщиков.

«Капитан сборной – это лидер в раздевалке? Вы говорите и сами себе противоречите. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков или капитан экспертов или капитан комментаторов.

Это капитан команды. Мы видим, кто в команде может ей управлять. То, что я хочу, это одно. Мы же должны видеть и реагировать на ситуацию.

Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном.

Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы – Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов», – сказал Черчесов.

  • Дзюба стал капитаном сборной осенью 2018 года.
  • В его активе уже 22 матча с капитанской повязкой в национальной команде.
  • Больше только у Андрея Аршавина (39) и Виктор Онопко (86).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Fusballer
1617605122
Кто бы сомневался. Новые рекорды ждут - надо будет Онопко по матчам с капитанской повязкой догнать.
Ответить
Вомбат
1617607506
Это мелочи по сравнению с тем фактом, что тренером сборной России на Евро будет Черчесов. И я не думаю, что он повторит наш успех на ЧМ. Да перед ним наша команда тоже играла ужасно, но во-впервых, то были товарищеские ("контрольные") матчи, а во-вторых, Черчесов того времени еще был адекватен. Ни его интервью, ни его выбор состава не давали повода думать, что он витает в облаках. Даже нежелание вызывать Денисова объяснял разумно.
Ответить
nik55
1617607865
Черчесов: «Конечно, хожу в баню с игроками. Это сближает. ---вот где собака зарыта
Ответить
NewLife
1617608003
Психическое расстройство чабана прогрессирует.
Ответить
Fusballer
1617608891
Church yes off
Ответить
Боцман59rus
1617609397
Хоть на головах ходите, мы потерпим, главно свалите с дрочилой после евро, надеюсь провального
Ответить
PAREVG.
1617612992
Если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Случится может все что угодно: запой, тюрьма, травма, смерть... Перед первой игрой надо назначать и об.являть...
Ответить
Иван Петров 1986
1617613323
Капитан сборной - публичный дрочун. Это очень круто.
Ответить
ateist90
1617614413
По мне пусть хоть, Алла Пугачева будет капитаном сборной лишь бы на Евро достойно выступили. Все так привязались к поступкам Дзюбы, он может вам не нравится как человек, что вполне объяснимо, но сборной он приносит пользу голами. И Стас вам может не нравится, но пока он тренер и это его сборная.
Ответить
Plyash
1617616339
Черчесов идиот,уже капитана назначил.В любом серьёзном коллективе,даже при наличии капитана,перед поездкой на такой серьёзный форум проходит голосование,которое подтверждает полномочия действующего капитана или переизбирают нового.Но так это в цивилизованном мире,а у нас всё та же "совдепия",да ещё с тупицей-чабаном с навязыванием своего мнения.
Ответить
Главные новости
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
5
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
6
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
6
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
5
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
12
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
12
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
12
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Все новости
Все новости
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
12
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
5
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
12
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
18
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
150
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
1
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
4
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Стало известно, сколько матчей пропустит травмированный Кисляк
15:15
2
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
1
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
5
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
3
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
14
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
5
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
12
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
6
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+