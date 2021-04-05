Черчесов: «Капитаном сборной России на Евро будет Дзюба»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном команды, несмотря на отношение к нему со стороны части болельщиков.

«Капитан сборной – это лидер в раздевалке? Вы говорите и сами себе противоречите. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков или капитан экспертов или капитан комментаторов.

Это капитан команды. Мы видим, кто в команде может ей управлять. То, что я хочу, это одно. Мы же должны видеть и реагировать на ситуацию.

Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном.

Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы – Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов», – сказал Черчесов.