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    Черчесов: «Капитаном сборной России на Евро будет Дзюба»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется капитаном команды, несмотря на отношение к нему со стороны части болельщиков.

    «Капитан сборной – это лидер в раздевалке? Вы говорите и сами себе противоречите. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков или капитан экспертов или капитан комментаторов.

    Это капитан команды. Мы видим, кто в команде может ей управлять. То, что я хочу, это одно. Мы же должны видеть и реагировать на ситуацию.

    Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном.

    Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю. Капитан команды на чемпионате Европы – Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов», – сказал Черчесов.

    • Дзюба стал капитаном сборной осенью 2018 года.
    • В его активе уже 22 матча с капитанской повязкой в национальной команде.
    • Больше только у Андрея Аршавина (39) и Виктор Онопко (86).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:20
    Комментарии18
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      Рейтинг: +260

      ateist90 9 минут назад

      По мне пусть хоть, Алла Пугачева будет капитаном сборной лишь бы на Евро достойно выступили. Все так привязались к поступкам Дзюбы, он может вам не нравится как человек, что вполне объяснимо, но сборной он приносит пользу голами. И Стас вам может не нравится, но пока он тренер и это его сборная.

      0
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      Рейтинг: +2206

      Иван Петров 1986 28 минут назад

      Капитан сборной - публичный дрочун. Это очень круто.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2428

      PAREVG. 33 минуты назад

      Если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах.

      Случится может все что угодно: запой, тюрьма, травма, смерть...
      Перед первой игрой надо назначать и об.являть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21594

      Боцман59rus 1 час назад

      Хоть на головах ходите, мы потерпим, главно свалите с дрочилой после евро, надеюсь провального

      4
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      Рейтинг: +5477

      playsh > Боцман59rus 26 минут назад

      Естественно,Бельгия нас причешет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21594

      Боцман59rus > playsh 21 минуту назад

      А Дания, надеюсь, отправит на вольные хлеба

      0
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      Рейтинг: +2831

      Fusballer 1 час назад

      Church yes off

      0
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      Рейтинг: +5477

      playsh > Fusballer 20 минут назад

      God is not a freer,he sees everything.

      0
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      Рейтинг: +8361

      NewLife 1 час назад

      Психическое расстройство чабана прогрессирует.

      7
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      Рейтинг: +5686

      nik55 1 час назад

      Черчесов: «Конечно, хожу в баню с игроками. Это сближает. ---вот где собака зарыта

      7
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      Рейтинг: +20341

      silver29 2 часа назад

      Черчесов не догоняет, что команда представляет Россию, а значит болельщиков, комментаторов и журналистов, это не ООО "Стас и сыновья", а каком управлении командой через онаниста он говорит ? Наушничество и стукачество вот и все его управление.

      8
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      Рейтинг: +8018

      Вомбат 2 часа назад

      Это мелочи по сравнению с тем фактом, что тренером сборной России на Евро будет Черчесов. И я не думаю, что он повторит наш успех на ЧМ. Да перед ним наша команда тоже играла ужасно, но во-впервых, то были товарищеские ("контрольные") матчи, а во-вторых, Черчесов того времени еще был адекватен. Ни его интервью, ни его выбор состава не давали повода думать, что он витает в облаках. Даже нежелание вызывать Денисова объяснял разумно.

      1
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      Рейтинг: +5477

      playsh > Вомбат 4 минуты назад

      А что,на ЧМ-18 у нас был успех? Я так не думаю.Единственная достойная игра с Хорватами,этого мало.

      0
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      Рейтинг: +6636

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Всё логично.
      В команде, пробившейся на Евро , Дзюба лидер. Однозначно.
      Надеюсь после финальной части в сборной произойдут кадровые перемены.

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