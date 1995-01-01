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    Шалимов – об отставке Мусаева: «Он сдался. Видимо, ему было стыдно. Преемник? Иностранец исключен»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал отставку из клуба Мурада Мусаева. По мнению Шалимова, следующим тренером краснодарцев будет также россиянин.

    «Мусаев ушeл сам. Если мы берeм этот момент, то сам Сергей Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они всe равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.

    Рассчитываю, что они могут попасть в Лигу Европы? Я в это не верю, народ в верхней части таблице нормально себя ощущает. Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и всe понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всe понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений».

    Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключен. Главный тренер живет в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось», – сказал Шалимов.

    • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
    • Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.
    • Следующий соперник краснодарцев – «Арсенал» (11 апреля).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +21564

      Боцман59rus 1 час назад

      Шалимова все не отпускает, смотрит с высока, хотя сам получал четыре от КБ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14881

      alarm 1 час назад

      если ему и было стыдно - то только за спартак)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4300

      sochi-2013 2 часа назад

      Аленичева с Тихоновым в тандеме.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20530

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Ну, что, Сергей Николаевич, попробуем уговорить Валеру?... """""

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