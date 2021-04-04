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  • Шалимов – об отставке Мусаева: «Он сдался. Видимо, ему было стыдно. Преемник? Иностранец исключен»

Шалимов – об отставке Мусаева: «Он сдался. Видимо, ему было стыдно. Преемник? Иностранец исключен»

4 апреля 2021, 13:51
5

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал отставку из клуба Мурада Мусаева. По мнению Шалимова, следующим тренером краснодарцев будет также россиянин.

«Мусаев ушeл сам. Если мы берeм этот момент, то сам Сергей Галицкий не увольнял бы его до конца сезона. Думаю, клуб даже не искал никакого нового тренера. «Краснодар» явно не собирался убирать наставника. Хотели дойти до конца сезона, в еврокубки они всe равно не попадают. Травм было много, у Мусаева были заслуги, но так случилось. Сейчас два варианта: либо до конца сезона будет тренер в качестве и.о., либо будут искать тренера на постоянной основе, который ничего на шесть игр не поменяет.

Рассчитываю, что они могут попасть в Лигу Европы? Я в это не верю, народ в верхней части таблице нормально себя ощущает. Мусаев убитый, поэтому не стали его уговаривать. Галицкий посмотрел и всe понял. Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всe понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений».

Насколько я знаю Галицкого, иностранец исключен. Главный тренер живет в двух минутах от него, постоянные прогулки вечером, ему нужно общение. При мне было так, не думаю, что что-то поменялось», – сказал Шалимов.

  • «Краснодар» идет в таблице 10-м.
  • Мусаев фактически тренировал «Краснодар» с 2018 года.
  • Следующий соперник краснодарцев – «Арсенал» (11 апреля).

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Мусаев Мурад
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1617535392
Ну, что, Сергей Николаевич, попробуем уговорить Валеру?... """""
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sochi-2013
1617536358
Аленичева с Тихоновым в тандеме.
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Боцман59rus
1617538708
Шалимова все не отпускает, смотрит с высока, хотя сам получал четыре от КБ
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Вальдемар IV
1617551542
ну тогда и титулы исключены, пусть дальше фистингом занимается
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