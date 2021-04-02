Юсупов – о конфликте Денисова и Черчесова: «Гарик был за общую цель, делал это не за себя или за меня»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал конфликт Станислава Черчесова и Игоря Денисова в «Динамо» в 2015 году.

– Именно из-за тебя поругались Черчесов и Денисов, и случилась знаменитая фраза – «пойдем в душ».

– Гарик не за себя или за меня это делал, он был за общую цель. Спросил Черчесова: почему не играет футболист, который бы больше помог в этот день. И начался конфликт.

– У Денисова была к тебе симпатия?

– Он хорошо ко мне относился. И всегда был за то, чтобы я играл, а не кто-то другой. Хотя была высокая конкуренция: Нобоа, Ванкер.

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»