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    Юсупов – о конфликте Денисова и Черчесова: «Гарик был за общую цель, делал это не за себя или за меня»

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал конфликт Станислава Черчесова и Игоря Денисова в «Динамо» в 2015 году.

    – Именно из-за тебя поругались Черчесов и Денисов, и случилась знаменитая фраза – «пойдем в душ».

    – Гарик не за себя или за меня это делал, он был за общую цель. Спросил Черчесова: почему не играет футболист, который бы больше помог в этот день. И начался конфликт.

    – У Денисова была к тебе симпатия?

    – Он хорошо ко мне относился. И всегда был за то, чтобы я играл, а не кто-то другой. Хотя была высокая конкуренция: Нобоа, Ванкер.

    Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

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    Источник: Sport24

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