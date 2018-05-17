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  • Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

17 мая 2018, 13:16
64

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о ссоре с бывшим главным тренером «Динамо» и нынешним тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

– Игра с «Зенитом». За неделю до этого я повреждаю икроножную мышцу и улетаю лечиться в Питер, мне звонит Саламыч и говорит: «Игорь, ты должен приехать» – «Саламыч, вы просите – я сделаю». Вернулся в Москву, делал уколы и к «Зениту» готовился отдельно. Сыграть было важно, потому что это был матч за 6 очков, мы тогда шли вровень.

В это время, как я уже сейчас знаю, Юсупов подписал контракт с «Зенитом». Но в тот момент он был лучшим в «Динамо», просто лучшим. Не я, не кто-то еще – Юсупов, он набрал такую форму, что я говорил ему: «Юс, оставайся в «Динамо», ты тут будешь процветать». Мы с ним всегда играли в паре, а тут я приезжаю на одной ноге, выхожу на поле – а Юсупов остается на скамейке.

Проходит игра, мы проигрываем 0:1 – и все, отпускаем «Зенит» вперед. В раздевалке это видели все, абсолютно все русские игроки – они сейчас почему-то не рассказывают это, но все знают, что это правда. Я говорю: «Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?». Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно.

Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю». Рядом со мной сидит Юсуп: «Вы как разговариваете?». Черчесов – ему: «Иди на *** отсюда! Ты вообще говно и стал футболистом, только когда я сюда пришел». Моя реакция: «Саламыч, у меня четверо детей. Я вам больше руки не подам, вы со мной не имеете права так разговаривать». Подраться мне не проблема, но представьте – подраться с тренером в душе! Он орал еще минут десять, я собрал сумки и уехал.

Следующая игра – с «Локомотивом». Перед каждым матчем он отбивает футболистам руки. Мне дает, я – не даю и смотрю ему в глаза. На следующий день вызывает меня в кабинет. «Саламыч, я буду разговаривать только при президенте – чтобы мои слова потом не были перевернуты» – «Нет, пока мы с тобой не договоримся, ты отсюда не выйдешь» – «Мне не о чем разговаривать, зовите президента».

На следующий день меня вызвали в кабинет, где были Ротенберг, Гурам, Черчесов и юрист. Там были два листа со штрафами на 21 миллион рублей. Формулировка первого – ты повлиял на определение состава, второго – ты нагрубил тренеру. Они эти деньги сняли с зарплаты, но потом мы с «Динамо» судились и все суды выиграли. Что логично: это был полный бред.

– Когда вы общались с Черчесовым в последний раз?

– Тогда и общались – на суде с «Динамо». Он приходил и выступал как свидетель

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (64)
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swot1205
1526552961
я неоднозначно отношусь к Денисову, но Черчесов из-за своего эго, реально затащил сборную на дно. Денисов в настоящее время лучший игрок на своей позиции
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vladimir-7
1526553547
Черчесов-самодур, упёртый баран и у него личное дороже общественного. И.Денисов, ты молодец! Поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе и твоей семье здоровья и успехов.
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Мары
1526554634
К счастью или сожалению, прошли те времена когда верил исключительно на слово.Чтобы принять правильное и взвешенное решение и выдать точную оценку, надо бы и вторую сторону заслушать.Иначе получается развешивание ярлыков, а это не совсем правильно.
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Старикан
1526554772
Этому усатому гавнюку не каждый может так в глаза сказать. Денисову респект и уважуха, хотя сборная конечно от этого потеряла - предположу, что она даже из группы не выйдет...
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МасСуд
1526555284
Ах.еть.... эта говнистая считалка чужих денег прям пушистая овечка...... Говно ты денисов а не мужик
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Shogun
1526555290
Физрук он и в Африке физрук, а долба...б останется долбае...ом
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BRO_football
1526556025
Казалось бы, ну объясни ты нормально футболистам свои тренерские решения, чтобы они могли понимать всю ситуацию в команде. Но нет, нужно начинать выёживаться, орать какие все вокруг тупые, а он один умный. А ведь под видом камер Черчесов вполне адекватный человек, а без них сразу начинаются ссоры и скандалы. Бесят такие люди! Неудивительно, что с таким тренером наша сборная плохо играет.
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Ricco76""
1526562153
Черчесов- не уровень сборной)) хамло!!! Денисов - один из лучших полузащитников России, на носу ЧМ, а тут такие подробности всплывают...беда
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fortune-bva
1526571108
Профессионал с большой буквы, который переживает за свою сборную, за свою страну засунул бы принципы себе в жопу и вызвал бы Денисова! Если Игорь провалится - сказал бы вот видите я был прав, он говно, а если Денисов поможет, то все будут воспевать прозорливость Черчесова, баран он просто бестолковый, понабрал пней, будем за них болеть теперь!
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ljrljr0505
1526583777
не доверять Денисову оснований нет.
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