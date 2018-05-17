Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Денисов: «Ссора с Черчесовым? Он предложил подраться в душе. Орал еще десять минут, я собрался и уехал»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о ссоре с бывшим главным тренером «Динамо» и нынешним тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    – Игра с «Зенитом». За неделю до этого я повреждаю икроножную мышцу и улетаю лечиться в Питер, мне звонит Саламыч и говорит: «Игорь, ты должен приехать» – «Саламыч, вы просите – я сделаю». Вернулся в Москву, делал уколы и к «Зениту» готовился отдельно. Сыграть было важно, потому что это был матч за 6 очков, мы тогда шли вровень.

    В это время, как я уже сейчас знаю, Юсупов подписал контракт с «Зенитом». Но в тот момент он был лучшим в «Динамо», просто лучшим. Не я, не кто-то еще – Юсупов, он набрал такую форму, что я говорил ему: «Юс, оставайся в «Динамо», ты тут будешь процветать». Мы с ним всегда играли в паре, а тут я приезжаю на одной ноге, выхожу на поле – а Юсупов остается на скамейке.

    Проходит игра, мы проигрываем 0:1 – и все, отпускаем «Зенит» вперед. В раздевалке это видели все, абсолютно все русские игроки – они сейчас почему-то не рассказывают это, но все знают, что это правда. Я говорю: «Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?». Я лидер команды и, если в нормальном тоне, имею право спрашивать все что угодно.

    Он заходит, слышит это, резко подходит ко мне: «Я тебе не Спаллетти, я тебя быстро на место поставлю. Пошли в душ – я тебе там шею сломаю». Рядом со мной сидит Юсуп: «Вы как разговариваете?». Черчесов – ему: «Иди на *** отсюда! Ты вообще говно и стал футболистом, только когда я сюда пришел». Моя реакция: «Саламыч, у меня четверо детей. Я вам больше руки не подам, вы со мной не имеете права так разговаривать». Подраться мне не проблема, но представьте – подраться с тренером в душе! Он орал еще минут десять, я собрал сумки и уехал.

    Следующая игра – с «Локомотивом». Перед каждым матчем он отбивает футболистам руки. Мне дает, я – не даю и смотрю ему в глаза. На следующий день вызывает меня в кабинет. «Саламыч, я буду разговаривать только при президенте – чтобы мои слова потом не были перевернуты» – «Нет, пока мы с тобой не договоримся, ты отсюда не выйдешь» – «Мне не о чем разговаривать, зовите президента».

    На следующий день меня вызвали в кабинет, где были Ротенберг, Гурам, Черчесов и юрист. Там были два листа со штрафами на 21 миллион рублей. Формулировка первого – ты повлиял на определение состава, второго – ты нагрубил тренеру. Они эти деньги сняли с зарплаты, но потом мы с «Динамо» судились и все суды выиграли. Что логично: это был полный бред.

    – Когда вы общались с Черчесовым в последний раз?

    – Тогда и общались – на суде с «Динамо». Он приходил и выступал как свидетель

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2018 13:16
    Рекомендуем
    Комментарии63
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 18 мая 2018, 09:15

      Я полностью читал интервью! я понял эти две личности сами себе на уме! поступают так, как правильно для них самих! Я конечно уважаю Денисова, его вклад в наше чемпионство огромен! Но по интервью видно, что он также как Черчес любит быть центром вселенной! "Я приду в сборную, если на замене сидеть не буду!" я выиграл кубок УЕФА с зенитом, поэтому я обижусь на слова бородюка, о том что должен чё то доказывать и снова не приеду в сборную! Теперь много стало ясным! Нужно быть очень гибким тренером, чтобы иметь такого футболиста у себя в команде и направить его на то, чтобы он приносил результат! Поэтому Палычу респект и побольше терпения!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 18 мая 2018, 08:34

      Денисову дальнейших успехов!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      Varzob 18 мая 2018, 01:07

      Кстати Вальбуена тоже не очень хорошо отзывался о Физруке. Денисов прав на 100%. Вот и вам тренер сборной. В каждом матче видно и слышно как этот усатый Физрук матерится. Воспитание Ноль,,,, как тренер ворбще ничего не добился.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 17 мая 2018, 22:21

      Человек. которому просто необходимо медицинское лечение, назначается допингистом Мутко главным тренером сборной. Нонсенс. Можно представить обстановку в команде. Под руководством Черчесова сборная обречена. Руководство РФС самоустранилось и делает вид, что в сборной полный порядок, а там творится беспредел.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 мая 2018, 22:15

      Херня у нас происходит. И не только в футболе. Мудки правят ,отсюда и олимпиада ,и футбол,а сейчас и хоккей. Гнать эту гадость сраной метлой ,для очистки державы. А пока эти "опытные строители" будут порфели делить толка не будет. Так и будем кувыркаться и травить друг друга. Разделяй,но властвуй.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 17 мая 2018, 22:09

      Чтобы судить надо выслушать обе стороны.Думаю больше виноват сам Денисов,потому,что всюду он создавал хаосы а за Чером такого не было.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 мая 2018, 22:02

      не доверять Денисову оснований нет.

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 мая 2018, 21:25

      Мутная история !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > Zenmaster 18 мая 2018, 13:55

      И дуМаю, всю эту Муть заМутил Мутко)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 мая 2018, 21:03

      Черчесова мы вряд ли услышим, не барское это дело отстаивать свою честь и правоту перед холопами.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 17 мая 2018, 20:51

      Денисов похож на честного человека и все что он рассказал про свой бунг в Зените совпадает с тем, что мне известно из других источников. Его история про кнфликт с Черчесовым тоже правдоподобна, но все же хотелось бы узнать версию Черчесова. Потому что Денисов мог кое-что забыть. Не по злобе, а просто человек так устроен.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > Вомбат 18 мая 2018, 02:45

      Черчесов ничего говорить не будет. У него абсолютно авторитарный подход. Не сказать, что это плохо. Это норм, если есть здравый смысл. Денисов - лучший опорник в РФПЛ среди россиян. И уже не первый год. Даже несмотря на сложный характер и смены команд. Повязка и стабильная основа чемпионского Локо - тоже его работа. Вспоминать старое на месте тренера сборной в такой момент - это тупо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11