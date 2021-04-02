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  • Янбаев – об уходе из «Локомотива» в «Краснодар»: «Это моя главная боль»

Янбаев – об уходе из «Локомотива» в «Краснодар»: «Это моя главная боль»

2 апреля 2021, 00:30

Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал о своем переходе из московского клуба в «Краснодар» в 2017 году.

– Ты завершил карьеру в РПЛ в «Краснодаре». Зачем ушел из «Локомотива»?

– Это моя главная боль. Было так: летом 2017-го истекал контракт, а в ноябре на меня вышел «Краснодар». Звонил спортивный директор Зинин: «Давай к нам, мы тебя хотим». В конце месяца, перед отпуском, встретились с Хашигом – он все подтвердил.

Наступает январь – я не знаю, что делать. Снова звонит Зинин: «Мы готовы подписать предварительный контракт». Я позвонил в «Локомотив» и объяснил ситуацию. Семин ответил: «Янбаев летит на сборы, там поговорим».

Звоню Геркусу и говорю: «Илья Леонидович, у меня на руках хорошее предложение – не могу сказать, от кого. И контракт на два года. Что делать?». Он ответил: «Пока ничего не могу сказать, я сейчас за границей. Хочешь – подписывай. Ну, или поговорим на сборах».

Я подумал: мне уже 33, «Краснодар» дает контракт на два года, это реально неплохо. Плюс отец советовал: «Переходи-переходи». Ну, и я набрал Зинину – после этого мы встретились в Москве, и я все подписал.

А через пару дней полетел на сборы с «Локомотивом». Там ко мне подошел Геркус – хотел обсудить контракт. Но разговаривать уже не было смысла, я начал отнекиваться: «Я подумаю, пока не знаю». А через пару дней они узнали, что я уже договорился с «Краснодаром», и вопрос был закрыт.

– В какой момент пожалел, что ушел из «Локо»?

– Помню, вылетал в Краснодар из Внуково, а там рядом база «Локомотива», дом... Первая мысль: куда я лечу? Зачем? В «Локомотиве» столько лет провел – это реально была семья.

В «Краснодаре» у меня сразу не пошло. Потом еще Зинина убрали, который меня приводил, и я окончательно осел.

К клубу-то ноль претензий. Я сам совершил ошибку – надо было оставаться, «Локомотив» же собирался предложить контракт. Тогда как раз Гарик Денисов продлился, дальше должен был я...

  • Янбаев выступал за «Локомотив» с 2007 по 2017 год.
  • В «Краснодаре» он провел один сезон, в ходе которого принял участие в трех матчах.
  • Сейчас 36-летний футболист играет за ногинское «Знамя».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Янбаев Ренат
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