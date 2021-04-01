Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Юсупов: «Динамо» последние полгода при Черчесове мы называли «Дом-2». Пошли скандалы, истории с контрактами»

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил период игры за «Динамо» под руководством Станислава Черчесова.

    «Пошли скандалы, истории с контрактами. В тот момент мы называли «Динамо» «Дом-2». Это я про мои последние полгода там. Начиналось-то все славно. Была дисциплина в команде. Я вообще люблю, когда тренеры держат дисциплину в коллективе.

    У нас сейчас в «Сочи» все хорошо с этим, никто не расслабляется после побед. Не люблю, когда после побед начинается эйфория – в «Динамо» так было в недавнем времени. Одну игру выиграешь – начинается карнавал. А Черчесов держал команду в ежовых рукавицах. Но потом пошли постоянные конфликты – то кого-то с тренировки выгонят, то в заявку не включат.

    Тогда еще у нескольких человек заканчивались контракты, на этой почве тоже что-то пошло не так. Жаль, мы могли занять высокое место, но сами испортили все этими нефутбольными делами. Сами дураки. Могли что-то завоевать.

    Под конец там вообще 3-4 человек из команды отчислили: Денисова, Козлова, я был в их числе. Я тогда уходил из команды — поэтому меня не включали в заявку в последних играх. Вспоминая то «Динамо», я очень не хочу испортить этот сезон с «Сочи». Потом возможности такой не будет. Я каждый день себе об этом говорю», – цитирует Юсупова Sport24.

    • Юсупов играл за «Динамо» с 2009 по 2015-й год
    • Он вернулся в московский клуб в январе 2019 года, и спустя полтора года перешел в «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:41
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6600

      Alekxei Z. 57 минут назад

      Главное здесь сноска, что Юсупов играл в Динамо с 2009 по 2015 года.
      Ну и для чего вы этот нафталин достаёте ?
      Не нравится Черчесов , так ему можно по работе в сборной много что предъявить , а не копаться в старье.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84038
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru