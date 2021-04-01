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  • Юсупов: «Динамо» последние полгода при Черчесове мы называли «Дом-2». Пошли скандалы, истории с контрактами»

Юсупов: «Динамо» последние полгода при Черчесове мы называли «Дом-2». Пошли скандалы, истории с контрактами»

1 апреля 2021, 17:41
4

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов вспомнил период игры за «Динамо» под руководством Станислава Черчесова.

«Пошли скандалы, истории с контрактами. В тот момент мы называли «Динамо» «Дом-2». Это я про мои последние полгода там. Начиналось-то все славно. Была дисциплина в команде. Я вообще люблю, когда тренеры держат дисциплину в коллективе.

У нас сейчас в «Сочи» все хорошо с этим, никто не расслабляется после побед. Не люблю, когда после побед начинается эйфория – в «Динамо» так было в недавнем времени. Одну игру выиграешь – начинается карнавал. А Черчесов держал команду в ежовых рукавицах. Но потом пошли постоянные конфликты – то кого-то с тренировки выгонят, то в заявку не включат.

Тогда еще у нескольких человек заканчивались контракты, на этой почве тоже что-то пошло не так. Жаль, мы могли занять высокое место, но сами испортили все этими нефутбольными делами. Сами дураки. Могли что-то завоевать.

Под конец там вообще трех-четырех человек из команды отчислили: Денисова, Козлова, я был в их числе. Я тогда уходил из команды — поэтому меня не включали в заявку в последних играх. Вспоминая то «Динамо», я очень не хочу испортить этот сезон с «Сочи». Потом возможности такой не будет. Я каждый день себе об этом говорю», – цитирует Юсупова Sport24.

  • Юсупов играл за «Динамо» с 2009 по 2015-й год
  • Он вернулся в московский клуб в январе 2019 года, и спустя полтора года перешел в «Сочи».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Юсупов Артур Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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омск55
1617295511
Пройдёт лет 5 и о недотренере расскажут все подробности , какой он насамом деле ПРЕЗЕРВАТИВ
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Вомбат
1617297431
У чему это? Лучше пишите о том, как Черчесов перестает воспринимать реальность и губит сборную страны, чем о том, как при Черчесове испортилась атмосфера в Динамо. Тем более, что, судя по всему, в этом виноват не он, а менеджмент команды.
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Hektor 84
1617879081
В сборной сейчас то же самое
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Hektor 84
1617879222
Конечно убери лимит вы бревна только на доски сгодитесь
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