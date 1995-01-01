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    Зайнутдинов пропустит минимум две недели. В Казахстане его обвиняли в симуляции травмы

    Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы.

    «Сроки восстановления Бактиeра составляют от двух недель и больше. Врачи будут смотреть, как протекает восстановление и будет ли уходить воспаление. МРТ ему сделали вчера», – цитирует Новикова «Чемпионат».

    • Зайнутдинов из-за повреждения пропустил матч Казахстан – Франция (0:2).
    • Сообщалось, что перед матчем футболист подвергся давлению со стороны чиновника Казахстанской федерации футбола. Зайнутдинов был обвинен в том, что симулирует травму.
    • Зайнутдинов с отрывом самый дорогой игрок сборной (3,5 миллиона евро).

    Зайнутдинов – об обвинениях в симуляции травмы: «Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1572

      acor94 7 минут назад

      значит настолько умело симулирует, что даже врачей обманул

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