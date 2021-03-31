Зайнутдинов пропустит минимум две недели. В Казахстане его обвиняли в симуляции травмы

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы.

«Сроки восстановления Бактиeра составляют от двух недель и больше. Врачи будут смотреть, как протекает восстановление и будет ли уходить воспаление. МРТ ему сделали вчера», – цитирует Новикова «Чемпионат».

Зайнутдинов из-за повреждения пропустил матч Казахстан – Франция (0:2).

Сообщалось, что перед матчем футболист подвергся давлению со стороны чиновника Казахстанской федерации футбола. Зайнутдинов был обвинен в том, что симулирует травму.

Зайнутдинов с отрывом самый дорогой игрок сборной (3,5 миллиона евро).

Зайнутдинов – об обвинениях в симуляции травмы: «Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм»