Детский тренер Тюкавина Гаранин: «Бывало, Константину аплодировал весь манеж»

Вадим Гаранин, детский тренер форварда «Динамо» и молодежной сборной России Константина Тюкавина, рассказал о становлении игрока. Он определил сильные качества футболиста.

– Какие у Тюкавина сильные качества?

– Чутье нападающего, помноженное на хорошую работу с мячом и на нестандартность, которой мало в нашем футболе. Мог исполнить такое, что все восхищались. До сих пор помню, как на турнире имени Игоря Численко, когда я только принял команду, была ситуация на фланге: Андрей Мазурин (тоже очень талантливый парень из академии) получил мяч, и я уже собирался по шаблону крикнуть: «Меняй». Ну, то есть сделай перевод на другую бровку. Но не успел. В итоге Мазурин исполнил сложный финт, а Тюкавин с его паса нарисовал такое действие сумасшедшее, что весь манеж просто зааплодировал и потом еще весь день этот эпизод вспоминали.

Поймал себя на мысли: «Как хорошо, что не успел крикнуть какой-то шаблон типа этого «меняй». Ну, услышали бы они меня, развернули игру через центрального защитника, затем через вратаря, и так раз 10, а тут один крутанул улитку, второй подстроился под тяжелейший мяч – типа как Костя «Спартаку» забил пяткой. Кайфанул, что эти яркие ребята у меня в команде.

Костя вот такой неординарный – он может забить любой частью тела, и это будет выглядеть не коряво, а по-футбольному, так, будто он это и задумывал. Плюс он игровик – сыграть в оттяжке для него не проблема, понимает, когда мяч попридержать, когда взорваться.