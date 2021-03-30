Отбор ЧМ-2022. Россия проиграла Словакии, впервые потеряв очки в квалификации

Приехали прогуляться по набережной. Весь первый тайм гуляли от своей штрафной площадки до центра поля.А где желание игроков выигрывать и отстаивать честь страны? Вратаря сегодня на поле не было, Антон и за Динамо так играет. А лучшего вратаря весны, т. е. Гилерме, забыл поставить в ворота. Антоша ничего не спас. Даже от Мальты пропустил.
Сборная России уступила Словакии (1:2) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.
На 38-й минуте счет открыл Милан Шкриньяр – его гол стал первым ударом в створ в матче.
Сборная России сравняла счет на 71-й минуте благодаря голу Марио Фернандеса. Спустя три минуты Словакия забила победный мяч – отличился экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.
Россия потерпела первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2022. Словакия одержала первую победу в квалификации.
Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа H
Словакия – Россия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Шкриньяр, 38; 1:1 – Фернандес, 71; 2:1 – Мак, 74.
Словакия: Куцяк, Пекарик (Пущек, 90+2), Шкриньяр, Губочан, Шатка, Громада (Грошовский, 61), Дуда, Косцелник, Куцка, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).
Россия: Шунин, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Оздоев, Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Ал. Миранчук, 58), Дзюба.
Предупреждения: Громада, 45+3 – Жемалетдинов, 17; Дзюба, 32.
Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022