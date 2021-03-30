Отбор ЧМ-2022. Россия проиграла Словакии, впервые потеряв очки в квалификации

Сборная России уступила Словакии (1:2) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

На 38-й минуте счет открыл Милан Шкриньяр – его гол стал первым ударом в створ в матче.

Сборная России сравняла счет на 71-й минуте благодаря голу Марио Фернандеса. Спустя три минуты Словакия забила победный мяч – отличился экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.

Россия потерпела первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2022. Словакия одержала первую победу в квалификации.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа H

Словакия – Россия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шкриньяр, 38; 1:1 – Фернандес, 71; 2:1 – Мак, 74.

Словакия: Куцяк, Пекарик (Пущек, 90+2), Шкриньяр, Губочан, Шатка, Громада (Грошовский, 61), Дуда, Косцелник, Куцка, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).

Россия: Шунин, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Оздоев, Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Ал. Миранчук, 58), Дзюба.

Предупреждения: Громада, 45+3 – Жемалетдинов, 17; Дзюба, 32.

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