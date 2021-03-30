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    Отбор ЧМ-2022. Россия проиграла Словакии, впервые потеряв очки в квалификации

    Сборная России уступила Словакии (1:2) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

    На 38-й минуте счет открыл Милан Шкриньяр – его гол стал первым ударом в створ в матче.

    Сборная России сравняла счет на 71-й минуте благодаря голу Марио Фернандеса. Спустя три минуты Словакия забила победный мяч – отличился экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.

    Россия потерпела первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2022. Словакия одержала первую победу в квалификации.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа H

    Словакия – Россия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Шкриньяр, 38; 1:1 – Фернандес, 71; 2:1 – Мак, 74.

    Словакия: Куцяк, Пекарик (Пущек, 90+2), Шкриньяр, Губочан, Шатка, Громада (Грошовский, 61), Дуда, Косцелник, Куцка, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).

    Россия: Шунин, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Оздоев, Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Ал. Миранчук, 58), Дзюба.

    Предупреждения: Громада, 45+3 – Жемалетдинов, 17; Дзюба, 32.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.03.2021 23:39
    Комментарии115
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      Рейтинг: +687

      Князев 2 минуты назад

      Приехали прогуляться по набережной. Весь первый тайм гуляли от своей штрафной площадки до центра поля.А где желание игроков выигрывать и отстаивать честь страны? Вратаря сегодня на поле не было, Антон и за Динамо так играет. А лучшего вратаря весны, т. е. Гилерме, забыл поставить в ворота. Антоша ничего не спас. Даже от Мальты пропустил.

      1
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      Рейтинг: +2800

      Snek 4 минуты назад

      Я Жиркова, конечно, же уважаю, но зачем? Он реально уже просто слишком стар...
      Почему чубу в перерыве не заменили?
      Почему заменили Мостового, он отлично вписался и тащил.

      0
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      Рейтинг: +78

      A.l.e.x.777 7 минут назад

      Зато пердуны по очередному матчу провели. Разве не в этом смысл отбора. И тренеришка не тянет в сборной. Им с дзю и ко пора баранов пасти идти.

      0
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      Рейтинг: +8191

      NewLife 9 минут назад

      Глядел во время игры на Стасика - лицо умное сосредоточенное, от Фомина после его взгляда отсталось мокрое место, поэтому пришлось выпускать Миранчука. И мне почему то вспомнился тот самый Мюхгаузен, который залезая в пушку сказал, что все глупости на свете делаются с умным выражением лица.

      1
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      Рейтинг: +713

      Enter2006 > NewLife 6 минут назад

      С другой стороны: "Безвыходных ситуаций не бывает; Клянусь своей треуголкой" )

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      Рейтинг: +62

      вальтер79 11 минут назад

      вот и уровень нашей сборной да дзюба голеодор покоритель словении не забил

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      Рейтинг: +713

      Enter2006 > вальтер79 9 минут назад

      "чувак к успеху шел, не получилось, не фортануло" :))

      2
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      Рейтинг: +8191

      NewLife 16 минут назад

      Жаль зюба из убойной позиции пробил головой в противоход вратарю, но мимо ворот. Вообще мастер, хоть в этот раз без эпилепсии, но симулирует талантливо, когда сам бьет ногой соперника в голеностоп.

      0
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      Рейтинг: +3491

      mutabor0992 > NewLife 13 минут назад

      Там походу вратарь закрывал угол...Надежда была только на Головина.Но он не дотянулся.

      0
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      Рейтинг: +3491

      mutabor0992 20 минут назад

      Почему только один канал освещает футбол?И почему эти комментаторы лебезят перед чабаном?Например в Англии или Германии тренер просто бы распяли!Так это еще не играли с Хорватией.

      1
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      Рейтинг: +605

      xkixerx 23 минуты назад

      Вот не понимаю, почему их так хвалили после Словении??? Как не было игры начиная с Мальты, так ее и нету.... 2 гола словении, 1 гол словакии, тупо же случайные голы, после удачных рикошетов, отскоков и т.д. Чем Шунин лучше Гилерме??? тоже непонятно еще ни 1 матча на 0 не сыграл. Нет игры у нас, вряд ли на ЧМ выйдем, если этот тренер останется.

      3
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      Рейтинг: +8191

      NewLife > xkixerx 15 минут назад

      Мы короли сумбура и отскоков.

      0
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      Рейтинг: +12362

      JTherry 26 минут назад

      к сожалению, мои опасения по мотивации сборной Словакии подтвердились, после двух ничьих они готовы были "рвать и метать", и голы забили нам игроки, значимые у словаков, Шкриньяр и Мак... жаль, что "свои" моменты не удалось реализовать... еще один город будем вспоминать с горечью - Трнава, Марибор... группка нам досталась очень ровная: от любой команды можно ожидать "сюрприз", Кипр и Мальта не исключение...

      3
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      Рейтинг: +10246

      paracetamol 28 минут назад

      Не бывать нам на ЧМ с этим идиотом у руля. Туристами поедут, благо денег у футболеров до-ку-я!

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