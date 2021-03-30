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  • Отбор ЧМ-2022. Россия проиграла Словакии, впервые потеряв очки в квалификации

Отбор ЧМ-2022. Россия проиграла Словакии, впервые потеряв очки в квалификации

30 марта 2021, 23:39
111

Сборная России уступила Словакии (1:2) в матче 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022.

На 38-й минуте счет открыл Милан Шкриньяр – его гол стал первым ударом в створ в матче.

Сборная России сравняла счет на 71-й минуте благодаря голу Марио Фернандеса. Спустя три минуты Словакия забила победный мяч – отличился экс-игрок «Зенита» Роберт Мак.

Россия потерпела первое поражение в отборочном турнире ЧМ-2022. Словакия одержала первую победу в квалификации.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа H

Словакия – Россия – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шкриньяр, 38; 1:1 – Фернандес, 71; 2:1 – Мак, 74.

Словакия: Куцяк, Пекарик (Пущек, 90+2), Шкриньяр, Губочан, Шатка, Громада (Грошовский, 61), Дуда, Косцелник, Куцка, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).

Россия: Шунин, Жирков (Мостовой, 46; Соболев, 65), Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Оздоев, Кузяев, Головин, Жемалетдинов (Ал. Миранчук, 58), Дзюба.

Предупреждения: Громада, 45+3 – Жемалетдинов, 17; Дзюба, 32.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия
Комментарии (111)
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Enter2006
1617136813
Не забиваешь - ты. Забивают - тебе! Нечего было весь первый тайм спать, давно бы наклепали побольше голов. Проснулись как обычно после пропущенного и то не очень. Эта - позорная игра сборной РФ!
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slavа0508
1617136820
Ну что получили по сопатке,,,играть надо на все 100% с первой до последней минуты,сейчас просто так не кого не обыграть,,,
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Боцман59rus
1617136910
Даже у Мальты креатива в атаке на порядок больше, надеюсь у пастуха лопнет лицо от собственной важности
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paracetamol
1617137068
Как всегда у лысого тренеришки: начали за здравие, кончили за упокой. Сколько его можно терпеть? Даже Ганчаренку с Мусаевым уволили, а этот все сидит и страну позорит!
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knikos
1617137581
Млядь , хотел что-то написать , но одни маты только пришли в голову . На этом свой коммент заканчиваю ...
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paracetamol
1617138373
Не бывать нам на ЧМ с этим идиотом у руля. Туристами поедут, благо денег у футболеров до-ку-я!
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mutabor0992
1617138832
Почему только один канал освещает футбол?И почему эти комментаторы лебезят перед чабаном?Например в Англии или Германии тренер просто бы распяли!Так это еще не играли с Хорватией.
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NewLife
1617139528
Глядел во время игры на Стасика - лицо умное сосредоточенное, от Фомина после его взгляда отсталось мокрое место, поэтому пришлось выпускать Миранчука. И мне почему то вспомнился тот самый Мюхгаузен, который залезая в пушку сказал, что все глупости на свете делаются с умным выражением лица.
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Snek
1617139827
Я Жиркова, конечно, же уважаю, но зачем? Он реально уже просто слишком стар... Почему чубу в перерыве не заменили? Почему заменили Мостового, он отлично вписался и тащил.
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rammax fcsm
1617142329
за якобы СБОРНУЮ РОССИИ играет и забивает бразильский обезьяно-россиянин.... сброд с предателем Родины в составе обсирается... чирчиска сглатывает... всё законно..
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