«Чемпионат»: ЦСКА заявит Олича 1 апреля

Стало известно, когда ЦСКА заявит Ивицу Олича как главного тренера московского клуба.
По информации «Чемпионата», ЦСКА отзаявит экс-наставника москвичей Виктора Гончаренко 31 марта, а на следующий день, 1 апреля, внесет в заявку Олича.
Таким образом, 41-летний хорват сможет руководить командой со скамейки в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом».
- По информации «Чемпионата», штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками
- Будучи футболистом, он выступал за москвичей с 2003 по 2006 год.
- Столичная команда идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.
Источник: «Чемпионат»