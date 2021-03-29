«Чемпионат»: ЦСКА заявит Олича 1 апреля

Стало известно, когда ЦСКА заявит Ивицу Олича как главного тренера московского клуба.

По информации «Чемпионата», ЦСКА отзаявит экс-наставника москвичей Виктора Гончаренко 31 марта, а на следующий день, 1 апреля, внесет в заявку Олича.

Таким образом, 41-летний хорват сможет руководить командой со скамейки в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом».