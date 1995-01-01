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    «Чемпионат»: ЦСКА заявит Олича 1 апреля

    Стало известно, когда ЦСКА заявит Ивицу Олича как главного тренера московского клуба.

    По информации «Чемпионата», ЦСКА отзаявит экс-наставника москвичей Виктора Гончаренко 31 марта, а на следующий день, 1 апреля, внесет в заявку Олича.

    Таким образом, 41-летний хорват сможет руководить командой со скамейки в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом».

    • По информации «Чемпионата», штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками
    • Будучи футболистом, он выступал за москвичей с 2003 по 2006 год.
    • Столичная команда идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5289

      порт 13 минут назад

      Когда заявит понятно, а когда отзаявит?

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      Рейтинг: +16519

      vladimir-7 21 минуту назад

      Ну вот, Sport 24 нужно дать по рогам, чтобы не вводил людей в наведение
      и сообщал только действительную информацию о давно подписанном
      контракте И. Олича с ПФК ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1827

      Алехсбургер. 21 минуту назад

      Ну,Гы....

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      Рейтинг: +10197

      paracetamol 30 минут назад

      1 апреля - отличная дата. Всегда можно сказать, что пошутили.

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