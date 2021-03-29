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«Чемпионат»: ЦСКА заявит Олича 1 апреля

29 марта 2021, 18:26
9

Стало известно, когда ЦСКА заявит Ивицу Олича как главного тренера московского клуба.

По информации «Чемпионата», ЦСКА отзаявит экс-наставника москвичей Виктора Гончаренко 31 марта, а на следующий день, 1 апреля, внесет в заявку Олича.

Таким образом, 41-летний хорват сможет руководить командой со скамейки в матче 24-го тура РПЛ с «Тамбовом».

  • По информации «Чемпионата», штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками
  • Будучи футболистом, он выступал за москвичей с 2003 по 2006 год.
  • Столичная команда идет на пятом месте в таблице РПЛ по итогам 23 туров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор Олич Ивица
Комментарии (9)
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paracetamol
1617032159
1 апреля - отличная дата. Всегда можно сказать, что пошутили.
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Алехсбургер.
1617032676
Ну,Гы....
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vladimir-7
1617032681
Ну вот, Sport 24 нужно дать по рогам, чтобы не вводил людей в наведение и сообщал только действительную информацию о давно подписанном контракте И. Олича с ПФК ЦСКА.
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порт
1617033176
Когда заявит понятно, а когда отзаявит?
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PAREVG.
1617034898
Специально под эту дату подогнали???
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Max Bobr
1617039489
Хорошая шутка!
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житель СПб
1617039891
Ребята! Лучше 31 марта или 2 апреля! Не смешите людей...
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BRO_football
1617041085
В День дурака что ли? Хорошая дата. А может, назначение Олича это всего лишь шутка от руководства ЦСКА и 1 апреля главным тренером станет кто-то другой? Было бы неплохо.
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zigbert
1617097584
Многие могу не поверить.
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