Смольников не полетит на матч со Словакией

Защитник сборной России Игорь Смольников покидает расположение команды. Причина – травма.

«Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Словакию, где 30 марта сыграет со сборной Словакии. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее пять-семь дней.

В связи с этим сегодня он отправится в расположение своего клуба для дообследования и дальнейшего лечения. Также в игре не сможет принять участие защитник Александр Жиров, о чем мы уже сообщали ранее», – написала пресс-служба.