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    Смольников не полетит на матч со Словакией

    Защитник сборной России Игорь Смольников покидает расположение команды. Причина – травма.

    «Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Словакию, где 30 марта сыграет со сборной Словакии. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее пять-семь дней.

    В связи с этим сегодня он отправится в расположение своего клуба для дообследования и дальнейшего лечения. Также в игре не сможет принять участие защитник Александр Жиров, о чем мы уже сообщали ранее», – написала пресс-служба.

    • Смольников не выходил на поле в матчах по ходу текущего сбора.
    • Матч в Словакии состоится 30 марта в Трнаве.
    • Сборная России лидирует в отборочной группе ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер сборной России

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