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  • Оздоев – о Семаке: «Если человек дает результат – значит, его работа правильная»

Оздоев – о Семаке: «Если человек дает результат – значит, его работа правильная»

27 марта 2021, 10:23
4

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о работе главного тренера команды Сергея Семака.

– К Сергею Семаку, при котором у вас пошел серьезный прогресс, у вас какое-то особое отношение?

– Это человек, с которым можно пообщаться, обсудить любые проблемы. Ты всегда осознаешь, что он может тебя понять, войти в твою ситуацию, – и благодарен ему за это. Это дает результат, поскольку тренер – это в первую очередь психолог. Семак может эмоционально разгрузить тебя, что очень важно.

Мне есть с чем сравнивать, и бывали другие тренеры, которые этого не понимали. Но я никогда ни на кого не держал обид, потому что от тренера требуют результата. Он делает свою работу.

– Семак – сторонник индивидуальных бесед с игроками?

– Могу судить по себе. Он готов общаться в любом месте. В неформальной обстановке – допустим, после тренировки или во время ужина, – это лучше, чем в кабинете. И так у него происходит со всеми.

– Геннадий Орлов сказал, что Семаку, по его мнению, не хватает плетки. Действительно нет той жесткости, которая иной раз любому коллективу и игроку нужна?

– Если человек дает результат – значит, его работа правильная. В России тяжело три года подряд доминировать, а Семаку это удается.

У каждого свой стиль, и, если бы он ходил с этой условной плеткой, все бы, наоборот, говорили, что ему не хватает человечности. Это очень тонкая грань, которую нелегко поймать.

Оздоев: «Сборную после 0:5 от Сербии надо было понять и поддержать, а не закапывать»

Оздоев: «Промес – не Месси. В «Спартаке» игру ведут другие люди, он просто добавляет колорита»

Оздоев – о голе Макарова «Зениту»: «Фартануло. Выпусти его вот так еще десять тысяч раз – он до створа не добежит!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед Семак Сергей
Комментарии (4)
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1616833896
А он даёт результат? Где? В России? Здесь с составом Зенита любой тренер даст результат. А вот в Европе затем истинный уровень его тренерского мастерства и вылезает наружу.
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MaxRnD
1616834314
Если Вадика Евсеева поставить тренировать Реал, то результат тоже будет, а вот если к примеру Армавир, то увы нет .....
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Hektor 84
1616860856
Оздоев а что с лигой чемпионов?
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вальтер79
1616863804
не однозначный тренер игры нет поставленой у команды а результат есть
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