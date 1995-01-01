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    Оздоев – о Семаке: «Если человек дает результат – значит, его работа правильная»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о работе главного тренера команды Сергея Семака.

    – К Сергею Семаку, при котором у вас пошел серьезный прогресс, у вас какое-то особое отношение?

    – Это человек, с которым можно пообщаться, обсудить любые проблемы. Ты всегда осознаешь, что он может тебя понять, войти в твою ситуацию, – и благодарен ему за это. Это дает результат, поскольку тренер – это в первую очередь психолог. Семак может эмоционально разгрузить тебя, что очень важно.

    Мне есть с чем сравнивать, и бывали другие тренеры, которые этого не понимали. Но я никогда ни на кого не держал обид, потому что от тренера требуют результата. Он делает свою работу.

    – Семак – сторонник индивидуальных бесед с игроками?

    – Могу судить по себе. Он готов общаться в любом месте. В неформальной обстановке – допустим, после тренировки или во время ужина, – это лучше, чем в кабинете. И так у него происходит со всеми.

    – Геннадий Орлов сказал, что Семаку, по его мнению, не хватает плетки. Действительно нет той жесткости, которая иной раз любому коллективу и игроку нужна?

    – Если человек дает результат – значит, его работа правильная. В России тяжело три года подряд доминировать, а Семаку это удается.

    У каждого свой стиль, и, если бы он ходил с этой условной плеткой, все бы, наоборот, говорили, что ему не хватает человечности. Это очень тонкая грань, которую нелегко поймать.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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