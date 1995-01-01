Оздоев: «Промес – не Месси. В «Спартаке» игру ведут другие люди, он просто добавляет колорита»

Насколько название статьи не соответствует ее содержанию! Прочитав название, решил возразить, и заступиться за Промеса (считаю, что он один из ключевых игроков Спартака). А прочитав статью, хочу сказать, что Оздоев вполне уважительно отзывается и о Промесе, и о Спартаке. И что будет дальше с чемпионством - время покажет.
Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.
— «Зенит» – без пяти минут чемпион?
— Не сказал бы. Игр еще предостаточно, и нельзя терять концентрации. Опасны все – «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Сочи» подтянулся...
— «Спартак» – ваш ближайший конкурент. В декабре вы его завозили по полной программе, но в одном тогда «Зениту» повезло – Промеса еще не было.
— Не сказал бы, чтобы завозили. А Промес – все-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре.
— Но он может стать той самой недостающей деталью, которой команде не хватало.
— Это да. Но все станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!
— Это был его первый матч. Освоиться еще не успел. И использовать его потом стали иначе.
— Мое мнение – сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу.
А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита.
- Промес после возвращения в «Спартак» забил два гола и отдал один ассист.
- Москвичи вернули голландца за 8,5 миллиона евро.
- «Спартак» идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.