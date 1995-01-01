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    Оздоев: «Промес – не Месси. В «Спартаке» игру ведут другие люди, он просто добавляет колорита»

    Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

    — «Зенит» – без пяти минут чемпион?

    — Не сказал бы. Игр еще предостаточно, и нельзя терять концентрации. Опасны все – «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Сочи» подтянулся...

    — «Спартак» – ваш ближайший конкурент. В декабре вы его завозили по полной программе, но в одном тогда «Зениту» повезло – Промеса еще не было.

    — Не сказал бы, чтобы завозили. А Промес – все-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре.

    — Но он может стать той самой недостающей деталью, которой команде не хватало.

    — Это да. Но все станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!

    — Это был его первый матч. Освоиться еще не успел. И использовать его потом стали иначе.

    — Мое мнение – сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу.

    А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита.

    • Промес после возвращения в «Спартак» забил два гола и отдал один ассист.
    • Москвичи вернули голландца за 8,5 миллиона евро.
    • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5934

      житель СПб 17 минут назад

      Насколько название статьи не соответствует ее содержанию! Прочитав название, решил возразить, и заступиться за Промеса (считаю, что он один из ключевых игроков Спартака). А прочитав статью, хочу сказать, что Оздоев вполне уважительно отзывается и о Промесе, и о Спартаке. И что будет дальше с чемпионством - время покажет.

      2
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      Рейтинг: +2484

      Fusballer > житель СПб 7 минут назад

      Согласен. Оздоев выделил Ларссона, что верно. И о Промесе в контексте корректно. Типичные "журналисты". Есть более грубое слово, но писать его я не буду)

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      Рейтинг: +5615

      nik55 20 минут назад

      отстоев ты вообще нулевой игрок

      0
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      Рейтинг: +2484

      Fusballer 33 минуты назад

      Ларссон - 4 млн, Малком - 40 млн. Почувствуйте разницу))) Как говорится, зачем платить больше?

      6
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      Рейтинг: +17840

      slavutiq70 > Fusballer 29 минут назад

      Думаю Ларссона ещё и продадим с большим наваров а вот Малком не вырастет в цене,,,,

      4
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      Рейтинг: +12288

      JTherry > slavutiq70 16 минут назад

      Малком упал в цене на transfermarkt - до 24 млн...

      2
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      Рейтинг: +2484

      Fusballer > JTherry 7 минут назад

      А Ларссон уже 9 стоит.

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