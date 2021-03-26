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  • Оздоев: «Промес – не Месси. В «Спартаке» игру ведут другие люди, он просто добавляет колорита»

Оздоев: «Промес – не Месси. В «Спартаке» игру ведут другие люди, он просто добавляет колорита»

26 марта 2021, 09:26
20

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высказался о полузащитнике «Спартака» Квинси Промесе.

— «Зенит» – без пяти минут чемпион?

— Не сказал бы. Игр еще предостаточно, и нельзя терять концентрации. Опасны все – «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Сочи» подтянулся...

— «Спартак» – ваш ближайший конкурент. В декабре вы его завозили по полной программе, но в одном тогда «Зениту» повезло – Промеса еще не было.

— Не сказал бы, чтобы завозили. А Промес – все-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре.

— Но он может стать той самой недостающей деталью, которой команде не хватало.

— Это да. Но все станет ясно на большом отрезке, а не в двух-трех матчах. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес!

— Это был его первый матч. Освоиться еще не успел. И использовать его потом стали иначе.

— Мое мнение – сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди. По тем играм, которые я смотрел, думаю, что в атакующей линии погоду там делает очень мобильный Ларссон. Плюс Соболев добавляет той пробивной силы, которой не хватает шведу.

А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита.

  • Промес после возвращения в «Спартак» забил два гола и отдал один ассист.
  • Москвичи вернули голландца за 8,5 миллиона евро.
  • «Спартак» идет на втором месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на четыре очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Месси Лионель Оздоев Магомед Промес Квинси
Комментарии (20)
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Fusballer
1616741589
Ларссон - 4 млн, Малком - 40 млн. Почувствуйте разницу))) Как говорится, зачем платить больше?
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nik55
1616742350
отстоев ты вообще нулевой игрок
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житель СПб
1616742556
Насколько название статьи не соответствует ее содержанию! Прочитав название, решил возразить, и заступиться за Промеса (считаю, что он один из ключевых игроков Спартака). А прочитав статью, хочу сказать, что Оздоев вполне уважительно отзывается и о Промесе, и о Спартаке. И что будет дальше с чемпионством - время покажет.
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"supermax"
1616745476
ну колорита скорее Соболев добавляет, а Промес - скорость, мобильность, острота....поправьте, если не прав
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spam2009
1616747364
Зато Оздоев -месси прям
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Hektor 84
1616748750
Не только у болел бомжей подгорает от приезда Промеса в Спартак))))) чучело огородное если бы не лимит играл бы ты в середняке фнл и только в снах мечтал бы о сборной! Бомжи вечно лезут со своими рассуждениями о том какой тренер Спартаку нужен, кого купить или продать надо! Без вас ублюдки разберемся! Вы лучше разберитесь в своем петушином болоте, и в том чего у вас там добавляет шлюпа с асмункой!
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serppion
1616750712
Промес – все-таки не Месси. А Зинет – далеко не Барселона. А Оздоев - почти ноль, раз болтает много, играл бы лучше.
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NewLife
1616754307
Какого хрена отстойный С-Э обсуждает Спартак с Отстоевым ? Поговорите о немытых или о дворцовых.
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mutabor0992
1616764359
Кобздоев!Ну ты то куда?Со свиным рылом,в калашный ряд.
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piligrim1986
1616768061
аздоев даже далеко не Промес
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