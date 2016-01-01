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    Оздоев – о голе Макарова «Зениту»: «Фартануло. Выпусти его вот так еще десять тысяч раз – он до створа не добежит!»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал гол хавбека «Рубина» Дениса Макарова на 92-й минуте в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

    – Представляете – часто играть на таком поле, как недавно в нашем матче в Казани? Это же не игра. Ты пытаешься что-то сделать, но невозможно. Ставишь ногу – она уходит. Как будто на пляже по песку бегаешь.

    – Тем более невероятным кажется победный гол Макарова с рывком через полполя, кучей ложных замахов, перекладыванием мяча с левой под правую и обратно...

    – Да, Макаров сыграл хорошо, и его за такие действия можно только похвалить. Когда игрок на последних минутах такое исполняет и его команда в результате этого гола выигрывает – даже если это соперник и мяч влетел в наши ворота, не сказать об этом добрых слов нельзя.

    Но мое мнение – ему фартануло. Выпусти его еще десять тысяч раз вот так – он даже до створа не добежал бы! В тот день так звезды сошлись. Один наш игрок подумал, что Макаров не сможет такое сделать, у другого, наверное, были мысли, что он с ним справится – а в итоге получилось вот так.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1794

      Алехсбургер. 1 минуту назад

      Вчера в молодёжке тоже фортануло?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5841

      Рубинище 1 минуту назад

      В молодёжьке похожий забил-если что. а фартит тебе когда из 20матчей дурака забиваешь.

      1
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      Рейтинг: +8157

      NewLife 7 минут назад

      Фартануло вам с судейством и пеналями для зюбы. А Макаров просто герой - такой рывок в конце трудной игры плюс унижение дутых чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +680

      plehanov6 51 минуту назад

      Что, юноша, звездочку поймал? Ревность взыграла? Не рано-ли, почувствовал себя богом иброй, сам еще на первый снег мочишься, и то слабой, кривой струйкой!

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      Рейтинг: +4317

      Павелий 1 час назад

      Фартануло - это то, что владельцем Зенита является Газпром.

      1
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      Рейтинг: +3654

      TOMSON > Павелий 1 час назад

      Да нет... там далеко не фарт, а экономически продуманный шаг...

      2
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      Рейтинг: +790

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Поле для всех одинаковое

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