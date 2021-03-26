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  • Оздоев – о голе Макарова «Зениту»: «Фартануло. Выпусти его вот так еще десять тысяч раз – он до створа не добежит!»

Оздоев – о голе Макарова «Зениту»: «Фартануло. Выпусти его вот так еще десять тысяч раз – он до створа не добежит!»

26 марта 2021, 11:59
13

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал гол хавбека «Рубина» Дениса Макарова на 92-й минуте в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

– Представляете – часто играть на таком поле, как недавно в нашем матче в Казани? Это же не игра. Ты пытаешься что-то сделать, но невозможно. Ставишь ногу – она уходит. Как будто на пляже по песку бегаешь.

– Тем более невероятным кажется победный гол Макарова с рывком через полполя, кучей ложных замахов, перекладыванием мяча с левой под правую и обратно...

– Да, Макаров сыграл хорошо, и его за такие действия можно только похвалить. Когда игрок на последних минутах такое исполняет и его команда в результате этого гола выигрывает – даже если это соперник и мяч влетел в наши ворота, не сказать об этом добрых слов нельзя.

Но мое мнение – ему фартануло. Выпусти его еще десять тысяч раз вот так – он даже до створа не добежал бы! В тот день так звезды сошлись. Один наш игрок подумал, что Макаров не сможет такое сделать, у другого, наверное, были мысли, что он с ним справится – а в итоге получилось вот так.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Оздоев Магомед Макаров Денис
Комментарии (13)
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Хейтер Аларм
1616750379
Поле для всех одинаковое
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Павелий
1616750765
Фартануло - это то, что владельцем Зенита является Газпром.
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plehanov6
1616752269
Что, юноша, звездочку поймал? Ревность взыграла? Не рано-ли, почувствовал себя богом иброй, сам еще на первый снег мочишься, и то слабой, кривой струйкой!
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NewLife
1616754884
Фартануло вам с судейством и пеналями для зюбы. А Макаров просто герой - такой рывок в конце трудной игры плюс унижение дутых чемпионов.
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Рубинище
1616755229
В молодёжьке похожий забил-если что. а фартит тебе когда из 20матчей дурака забиваешь.
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Алехсбургер.
1616755346
Вчера в молодёжке тоже фартануло?)
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Skull_Boy
1616756276
Н уну зато никак ты с СЕРЕДИНЫ ПОЛЯ ПАС ВРАТАРЮ отдавать
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Томик
1616760411
Мало этому чудику Промеса обсудить, так и Макаров ему не игрок. Именно этого мы вчера от Макарова и ожидали. И он таки смог. А "фартануло" - это когда тренер сборной Черчесов и тебя туда тянут непонятно за какие заслуги.
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alp
1616760793
блин блин блин... оздоев, помолчи...не раздражай, умоляю..
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Вомбат
1616762955
Господин Оздоев, зависть -- это нехорошо.
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