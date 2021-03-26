Оздоев – о голе Макарова «Зениту»: «Фартануло. Выпусти его вот так еще десять тысяч раз – он до створа не добежит!»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал гол хавбека «Рубина» Дениса Макарова на 92-й минуте в матче 21-го тура РПЛ (1:2).

– Представляете – часто играть на таком поле, как недавно в нашем матче в Казани? Это же не игра. Ты пытаешься что-то сделать, но невозможно. Ставишь ногу – она уходит. Как будто на пляже по песку бегаешь.

– Тем более невероятным кажется победный гол Макарова с рывком через полполя, кучей ложных замахов, перекладыванием мяча с левой под правую и обратно...

– Да, Макаров сыграл хорошо, и его за такие действия можно только похвалить. Когда игрок на последних минутах такое исполняет и его команда в результате этого гола выигрывает – даже если это соперник и мяч влетел в наши ворота, не сказать об этом добрых слов нельзя.

Но мое мнение – ему фартануло. Выпусти его еще десять тысяч раз вот так – он даже до створа не добежал бы! В тот день так звезды сошлись. Один наш игрок подумал, что Макаров не сможет такое сделать, у другого, наверное, были мысли, что он с ним справится – а в итоге получилось вот так.

Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в РПЛ в марте.