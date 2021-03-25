Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в РПЛ в марте

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам марта.

23-летний футболист забил победный мяч в ворота «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

Макаров отличился на 92-й минуте, протащив мяч с центра поля и обыграв двух соперников.