Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в РПЛ в марте

И гол хорош и ценность его велика !
Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам марта.
23-летний футболист забил победный мяч в ворота «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
Макаров отличился на 92-й минуте, протащив мяч с центра поля и обыграв двух соперников.
Гол Дениса Макарова в ворота «Зенита» становится лучшим в марте!За него проголосовали эксперты Российской Премьер-Лиги и МАТЧ ПРЕМЬЕР, в голосовании болельщиков победил гол Вячеслава Караваева#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/9B8zMJ5PMy— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 25, 2021