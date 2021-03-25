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    Гол Макарова «Зениту» признан лучшим в РПЛ в марте

    Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал автором лучшего гола российской Премьер-лиги по итогам марта.

    23-летний футболист забил победный мяч в ворота «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

    Макаров отличился на 92-й минуте, протащив мяч с центра поля и обыграв двух соперников.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11636

      Persona_non_Grata 36 минут назад

      И гол хорош и ценность его велика !

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