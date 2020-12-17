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    Оздоев: «Сборную после 0:5 от Сербии надо было понять и поддержать, а не закапывать»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев вспомнил поражение национальной команды от Сербии (0:5) в 6-м туре Лиги наций сезона-2020/21.

    — Вы были одним из тех игроков сборной, кто публично «вписался» за Черчесова после его хлесткого ноябрьского интервью «Матч ТВ» вслед за 0:5 в Сербии. Не побоялись пойти против общественного мнения.

    — А чего там было бояться? Я просто высказал свою точку зрения. Каждый человек вправе иметь и высказывать мнение — и я тоже. Кому-то нужно было нагнетать обстановку вокруг сборной и ее тренерского штаба.

    — Тех, кто нагнетал, можно понять. 0:5 — не рядовой случай.

    — Никто не пытался вникнуть в ситуацию, почему сборной было так тяжело в последних играх прошлого года. Даже если провести элементарный математический подсчет, то все игроки национальной команды, начиная с выхода из карантина, провели больше всех игр во всем мире. К тому моменту, как мы приехали на ноябрьский сбор, футболисты были реально истощены.

    Да, ты проделываешь работу, которую тебе предлагают. Но ты психологически не готов, уставший, ноги не бегут. Это показали и еврокубки. У нас в «Зените» между доигровкой прошлого чемпионата и подготовкой к новому было три дня выходных. Три! А перед этим мы сыграли десять матчей буквально за месяц, то есть уже выходили на поле каждые три дня.

    — Вы были одним из немногих игроков основного состава сборной времен отборочного цикла, который был здоров и смог сыграть в Сербии. Но все равно чувствовали себя выхолощенным?

    — Во многом да. Ты так же стараешься бежать, бороться, но тебе не хватает эмоций. А сколько основных игроков у нас выбыло! Когда вы регулярно играете одним составом, то ты хорошо знаешь партнеров, понимаешь, кто из них куда побежит в той или иной ситуации. Там сложилось иначе, мы играли фактически с листа.

    Думаю, в тот период сборную надо было понять и поддержать, а не закапывать. Но все получилось наоборот. Такова жизнь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2335

      Nerlinger 1 час назад

      Махмуд имел в виду РАЗОГНАТЬ !!!

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