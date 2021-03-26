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  • Слуцкий: «Головину нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, «Арсенал»

Слуцкий: «Головину нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, «Арсенал»

26 марта 2021, 17:23
12

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном уходе полузащитника Александра Головина из «Монако».

«Головину надо переходить только в топ-клуб. Сейчас у «Монако» высокая вероятность, что они сыграют в еврокубках. Головину надо переходить в команду, которая точно выше.

Предложение от «Севильи»? А вы уверены, что они гарантированно выше сегодняшнего «Монако»? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл.

Ему нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, в английские команды, занимающие места не ниже шестого-седьмого. Не знаю, в «Арсенал» лондонский», – сказал Слуцкий.

  • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 16 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.

Слуцкий – о Хвиче: «Я бы на его месте пошел в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера»

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Рубин Монако Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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Snek
1616768708
Сегодняшние канониры чем лучше Монако?
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Алехсбургер.
1616771106
У Шальке тоже сверхзадача.
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the teacher
1616773883
Если только в Тульский
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DOCTOR PENALTY
1616777259
"Дело не в том, куда путь держим, а в том, что нас нигде не ждут". Надеюсь, это не о Головине и у него хорошее будущее.
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Вомбат
1616778097
Арсеналу он не нужен. Но есть еще один критерий кроме амбиций клуба. Это конкуренция за позицию. В Монако есть 2 шикарных АПЗ. Их зовут Фофана и Чуамени. У Севильи таких нет, и Головин там мог бы играть не вингера, а именно АПЗ. И там бы он расцвел, я в этом уверен. Он и в Монако отлично играет, но все же бровка -- это не его.
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nik55
1616779865
так говорит как будто там его ждут------когда проявит себя тогда и предложения будут стоящие
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ab15488
1616781624
И нафига ему арсенал? С артетой арсеналу ничего не светит, а новому тренеру, возможно, не нужен будет головин. Поэтому сперва нужно дождаться нового тренера, а там уже решать
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житель СПб
1616783943
Я тоже думаю, что Арсенал - по стилю игры - ближе Головину. Возьмут ли - вот вопрос! И второе: игра на бровке не соответствует его стилю. Одного нашего игрока именно Арсенал так уже загубил(
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Hektor 84
1616798455
В Арсенале сверх задачи? Лёня лучше промолчи!
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zigbert
1616850857
Перейти то может и в Арсенал. Но там придется опять что то доказывать.
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