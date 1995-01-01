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    Слуцкий: «Головину нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, «Арсенал»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном уходе полузащитника Александра Головина из «Монако».

    «Головину надо переходить только в топ-клуб. Сейчас у «Монако» высокая вероятность, что они сыграют в еврокубках. Головину надо переходить в команду, которая точно выше.

    Предложение от «Севильи»? А вы уверены, что они гарантированно выше сегодняшнего «Монако»? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл.

    Ему нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, в английские команды, занимающие места не ниже шестого-седьмого. Не знаю, в «Арсенал» лондонский», – сказал Слуцкий.

    • В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 16 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.

    Слуцкий – о Хвиче: «Я бы на его месте пошел в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера»

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +91

      the teacher 20 минут назад

      Если только в Тульский

      1
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      Рейтинг: +16500

      vladimir-7 45 минут назад

      Л.В. Слуцкий Александру Головину плохого не посоветует, точно.

      0
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      Рейтинг: +6

      lyaninalrq8 54 минуты назад


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      0
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      Рейтинг: +1803

      Алехсбургер. 1 час назад

      У Шальке тоже сверхзадача.

      0
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      Рейтинг: -199

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      Арсенал топ клуб?
      Леня ты че гамбургеров переел?

      -2
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      Рейтинг: +312

      mama1991 > БУДУЛАЙ ГАЙКИН 45 минут назад

      ты не прав, у арсенала одна из самых эффективных бизнес моделей в еврофутболе, он всегда в топ 10 по доходам. стадион у арсенала самый современный в еврофутболе, результаты сегодня не очень, но жто сегодня...

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      Рейтинг: +6589

      Alekxei Z. 1 час назад

      Что значит ему надо переходить в топ-клуб ?
      А его хочет ТОП-клуб ?
      Саня был в основе , Монако занимал надцатые места, сейчас на лавке главным образом , они в группе лидеров . Ну как, это только мы замечаем ?
      Главное не наши и Слуцкого понты, а чтобы ему было комфортно.
      Где ?
      Ну он наверно сам решит.

      0
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      Рейтинг: +2785

      Snek 1 час назад

      Сегодняшние канониры чем лучше Монако?

      2
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