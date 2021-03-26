Слуцкий: «Головину нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, «Арсенал»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном уходе полузащитника Александра Головина из «Монако».

«Головину надо переходить только в топ-клуб. Сейчас у «Монако» высокая вероятность, что они сыграют в еврокубках. Головину надо переходить в команду, которая точно выше.

Предложение от «Севильи»? А вы уверены, что они гарантированно выше сегодняшнего «Монако»? Я в этом не уверен. Тогда какой смысл.

Ему нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, в английские команды, занимающие места не ниже шестого-седьмого. Не знаю, в «Арсенал» лондонский», – сказал Слуцкий.

В текущем сезоне Головин провел за «Монако» 16 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.

Его рыночная стоимость – 19 миллионов евро.

Слуцкий – о Хвиче: «Я бы на его месте пошел в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера»