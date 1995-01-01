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    Слуцкий – о Хвиче: «Я бы на его месте пошел в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями о том, где лучше продолжить карьеру полузащитнику его команды Хвиче Кварацхелии.

    «Готов ли Хвича к большим делам? Да, но с оговорками. Если бы меня кто-то спрашивал, я посоветовал бы ему пойти в суб-топы, чтобы сделать промежуточный шаг между РПЛ и топами. Благо возраст и уровень мастерства ему это позволяют сделать.

    Я бы на его месте пошел в клуб типа «Севильи», «Аталанты», «Байера». Так как он безумно любит футбол, то если он не будет получать достаточно игрового времени в большом клубе, он может просто выгореть изнутри.

    Ему нужно пойти в тот клуб, в котором он гарантированно будет получать игровое время. Я не уверен, что в «Милане» или «Ювентусе» в первый сезон он будет иметь его гарантированно. А он привык играть много, это будет проблемой.

    Ему бы подошла любая страна: сейчас у стран уже нет стилистики, она есть у определенных клубов. Сегодня футбол «Милана», «Наполи», «Ювентуса» и «Интера» непохож друг на друга. Тоже самое в Англии. Сегодня креативного футбола много во всех ведущих лигах.

    Ему нужно попасть в ту команду, которая доминирует, которая даст ему возможность ошибаться. Ему важно, чтобы было право на ошибки, чтобы попыток на реализацию своего сумасшедшего дриблинга тоже было много», – сказал Слуцкий.

    • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 20 матчей, забил три гола и сделал восемь ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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