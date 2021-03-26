«СЭ»: ЦСКА предлагает Оличу контракт на 1,2 года с возможностью продления на сезон

ЦСКА и новый главный тренер москвичей Ивица Олич приступили к обсуждению условий контракта.

По информации «СЭ», московский клуб предложил 41-летнему тренеру контракт на 1,2 года. Сообщается, что в соглашение может быть включен пункт об автоматическом продлении на год.