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    «СЭ»: ЦСКА предлагает Оличу контракт на 1,2 года с возможностью продления на сезон

    ЦСКА и новый главный тренер москвичей Ивица Олич приступили к обсуждению условий контракта.

    По информации «СЭ», московский клуб предложил 41-летнему тренеру контракт на 1,2 года. Сообщается, что в соглашение может быть включен пункт об автоматическом продлении на год.

    • Ранее стало известно, что Олич сможет подписать соглашение с ЦСКА после того, как расторгнет трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
    • Олич сменил на посту тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
    • Московский клуб по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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