«СЭ»: ЦСКА предлагает Оличу контракт на 1,2 года с возможностью продления на сезон

ЦСКА и новый главный тренер москвичей Ивица Олич приступили к обсуждению условий контракта.
По информации «СЭ», московский клуб предложил 41-летнему тренеру контракт на 1,2 года. Сообщается, что в соглашение может быть включен пункт об автоматическом продлении на год.
- Ранее стало известно, что Олич сможет подписать соглашение с ЦСКА после того, как расторгнет трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
- Олич сменил на посту тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
- Московский клуб по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»