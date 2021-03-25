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    ЦСКА не подписал контракт с Оличем. Ему нужно расторгнуть договор с Хорватским футбольным союзом

    ЦСКА до сих пор не подписал контракт с новым главным тренером Ивицей Оличем.

    По информации Sport24, 41-летний тренер сможет подписать соглашение с ЦСКА после того, как расторгнет трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.

    • До ЦСКА Олич работал в тренерском штабе сборной Хорватии.
    • Олич сменил на посту тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
    • Московский клуб по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +16490

      vladimir-7 2 минуты назад

      Ну, что-то надо написать, чтобы привлечь внимание, вот и выдумывают
      эти писаки. Когда переходят на другую работу, то сначала подписывают
      заявление о приеме на новом месте работы, а потом подписывают
      заявление на прежнем месте работы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9351

      BRO_football 19 минут назад

      Это лишь формальность

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1041

      Dr.Metal 33 минуты назад

      Да бред. Его уже представили игрокам

      2
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