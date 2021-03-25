ЦСКА не подписал контракт с Оличем. Ему нужно расторгнуть договор с Хорватским футбольным союзом

Ну, что-то надо написать, чтобы привлечь внимание, вот и выдумывают
эти писаки. Когда переходят на другую работу, то сначала подписывают
заявление о приеме на новом месте работы, а потом подписывают
заявление на прежнем месте работы.
ЦСКА до сих пор не подписал контракт с новым главным тренером Ивицей Оличем.
По информации Sport24, 41-летний тренер сможет подписать соглашение с ЦСКА после того, как расторгнет трудовой договор с Хорватским футбольным союзом.
- До ЦСКА Олич работал в тренерском штабе сборной Хорватии.
- Олич сменил на посту тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
- Московский клуб по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.