Отец Адуева: «За сыном реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», интересовались «Зенит», «Спартак», ЦСКА»

Адам Адуев, отец полузащитника «Ахмата» Амира Адуева, рассказал об интересе к сыну со стороны клубов из европейских топ-чемпионатов.

«Он подписал контракт с «Монпелье» в 2018-м, тогда его вели многие клубы на серьезном уровне. За ним реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», испанские клубы, французские.

Во Франции много международных турниров проходят, в частности, в нашем городе есть такой, и я вхожу в оргкомитет, помогаю его проводить. Хотел пригласить сюда детей из академии «Ахмата», но это непросто из-за расстояния и визы.

Так вот, на эти турниры всегда приезжают агенты из разных стран, ведь здесь играют команды уровня «Лиона», «Реала Сосьедад», были «Реал» и «Барселона», да и многие другие.

Агенты не имеют права общаться с детьми до 18 лет, поэтому говорят с родителями. «Я такой-то, представляю такой-то клуб. Мы видим перспективу у вашего сына, следим за ним. Будем внимательно наблюдать». Так ко мне подходил представитель «Ман Сити».

А первое конкретное предложение было из «Ахмата». К нам приезжал Руслан Газзаев (советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам – прим. «Бомбардира»), официально пригласил. Это было еще в 2017 году, то есть они давно вели Амира.

Потом звонили многие агенты из России. Говорили, что есть интерес «Зенита», «Спартака», ЦСКА, затем уже была заинтересованность «Урала» и других. Мы решили, что не будем совершать переход, посмотрим, как пойдут дела в «Монпелье».

Амир играл товарищеские матчи за основу, ездил в США на предсезонный турнир, играл против «Вильярреала», но в официальных встречах его так и не выпустили. Был хороший шанс в матче с «Марселем», он уже готовился, но арбитр дал финальный свисток. Обидно. Он был без игровой практики, нам это надоело, понимали, что нужно играть для роста», – цитирует Адуева «Матч ТВ».

Адуев – уроженец Грозного, имеет российское и французское гражданство.

За первую команду «Монпелье» 21-летний полузащитник не провел ни одного матча.

Он провел пять матчей в текущем сезоне РПЛ.

Хавбек «Ахмата» Адуев: «Два раза вызывали в сборную Франции U-18. Тренировался с лучшими игроками страны»