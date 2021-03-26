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  • Отец Адуева: «За сыном реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», интересовались «Зенит», «Спартак», ЦСКА»

Отец Адуева: «За сыном реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», интересовались «Зенит», «Спартак», ЦСКА»

26 марта 2021, 10:59
22

Адам Адуев, отец полузащитника «Ахмата» Амира Адуева, рассказал об интересе к сыну со стороны клубов из европейских топ-чемпионатов.

«Он подписал контракт с «Монпелье» в 2018-м, тогда его вели многие клубы на серьезном уровне. За ним реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», испанские клубы, французские.

Во Франции много международных турниров проходят, в частности, в нашем городе есть такой, и я вхожу в оргкомитет, помогаю его проводить. Хотел пригласить сюда детей из академии «Ахмата», но это непросто из-за расстояния и визы.

Так вот, на эти турниры всегда приезжают агенты из разных стран, ведь здесь играют команды уровня «Лиона», «Реала Сосьедад», были «Реал» и «Барселона», да и многие другие.

Агенты не имеют права общаться с детьми до 18 лет, поэтому говорят с родителями. «Я такой-то, представляю такой-то клуб. Мы видим перспективу у вашего сына, следим за ним. Будем внимательно наблюдать». Так ко мне подходил представитель «Ман Сити».

А первое конкретное предложение было из «Ахмата». К нам приезжал Руслан Газзаев (советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам – прим. «Бомбардира»), официально пригласил. Это было еще в 2017 году, то есть они давно вели Амира.

Потом звонили многие агенты из России. Говорили, что есть интерес «Зенита», «Спартака», ЦСКА, затем уже была заинтересованность «Урала» и других. Мы решили, что не будем совершать переход, посмотрим, как пойдут дела в «Монпелье».

Амир играл товарищеские матчи за основу, ездил в США на предсезонный турнир, играл против «Вильярреала», но в официальных встречах его так и не выпустили. Был хороший шанс в матче с «Марселем», он уже готовился, но арбитр дал финальный свисток. Обидно. Он был без игровой практики, нам это надоело, понимали, что нужно играть для роста», – цитирует Адуева «Матч ТВ».

  • Адуев – уроженец Грозного, имеет российское и французское гражданство.
  • За первую команду «Монпелье» 21-летний полузащитник не провел ни одного матча.
  • Он провел пять матчей в текущем сезоне РПЛ.

Хавбек «Ахмата» Адуев: «Два раза вызывали в сборную Франции U-18. Тренировался с лучшими игроками страны»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит ЦСКА Спартак Адуев Амир
Комментарии (22)
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CSKA57
1616747486
Если реально такой гениальный, то сразу в Баварию!
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Hektor 84
1616749040
Все его так хотели, а перешел в Ахмат)))) наверно всю жизнь мечтал играть за них! Если бы Ман сити его хотел, то ты бы его на руках отнес в Англию! Папа сказочник.
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Мортус
1616751291
Сам Адуев???!!! Ничего себе! В Ман Сити??!!! Вот это удача. Гвардиола наверное рыдает от счастья. Ну шейхи, ну молодцы. Такую мега звезду из РПЛ увели.
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vladimir-7
1616751651
За Амиром Адуевым присматривали, приглядывались, интересовались, вели и даже охотились, но никто из зарубежных клубов не пригласил его.
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ilichkadr
1616752343
«Я такой-то, представляю такой-то клуб. Мы видим перспективу у вашего сына, следим за ним. Будем внимательно наблюдать». Так ко мне подходил представитель «Ман Сити». Во папик Адам заливает!! Весь базар уже знает, что «Ман Сити» приглядывался, все команды РПЛ интересовались, но он, как истинный патриот, согласился отдать только в Ахмат.
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Томик
1616755324
Зачем это здесь? Вообще никто о нём не знает и знать не хочет? А через сборную не выходит? Облавы на него устраивают...Гениальный футболист...Вот только забыл про кого речь идёёт, пока писАл.
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Томик
1616755368
Там ещё Оздоев обсуждает Промеса. Цирк.
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Skull_Boy
1616756194
Ну да ввели на прицеле гранды, а перешел в Ахмат 5 баллов к тупизму
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Jack24
1616760526
"Был хороший шанс в матче с «Марселем», он уже готовился, но арбитр дал финальный свисток." )))))) был шанс проявить себя, это как? на поле хотя бы выйти побыть на нем минуту.
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КСин
1616782763
к чему это, поезд мимо ушел.
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