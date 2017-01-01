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    Отец Адуева: «За сыном реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», интересовались «Зенит», «Спартак», ЦСКА»

    Адам Адуев, отец полузащитника «Ахмата» Амира Адуева, рассказал об интересе к сыну со стороны клубов из европейских топ-чемпионатов.

    «Он подписал контракт с «Монпелье» в 2018-м, тогда его вели многие клубы на серьезном уровне. За ним реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», испанские клубы, французские.

    Во Франции много международных турниров проходят, в частности, в нашем городе есть такой, и я вхожу в оргкомитет, помогаю его проводить. Хотел пригласить сюда детей из академии «Ахмата», но это непросто из-за расстояния и визы.

    Так вот, на эти турниры всегда приезжают агенты из разных стран, ведь здесь играют команды уровня «Лиона», «Реала Сосьедад», были «Реал» и «Барселона», да и многие другие.

    Агенты не имеют права общаться с детьми до 18 лет, поэтому говорят с родителями. «Я такой-то, представляю такой-то клуб. Мы видим перспективу у вашего сына, следим за ним. Будем внимательно наблюдать». Так ко мне подходил представитель «Ман Сити».

    А первое конкретное предложение было из «Ахмата». К нам приезжал Руслан Газзаев (советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам – прим. «Бомбардира»), официально пригласил. Это было еще в 2017 году, то есть они давно вели Амира.

    Потом звонили многие агенты из России. Говорили, что есть интерес «Зенита», «Спартака», ЦСКА, затем уже была заинтересованность «Урала» и других. Мы решили, что не будем совершать переход, посмотрим, как пойдут дела в «Монпелье».

    Амир играл товарищеские матчи за основу, ездил в США на предсезонный турнир, играл против «Вильярреала», но в официальных встречах его так и не выпустили. Был хороший шанс в матче с «Марселем», он уже готовился, но арбитр дал финальный свисток. Обидно. Он был без игровой практики, нам это надоело, понимали, что нужно играть для роста», – цитирует Адуева «Матч ТВ».

    • Адуев – уроженец Грозного, имеет российское и французское гражданство.
    • За первую команду «Монпелье» 21-летний полузащитник не провел ни одного матча.
    • Он провел пять матчей в текущем сезоне РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии13
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      Рейтинг: +5616

      nik55 38 минут назад

      мечтать не вредно

      0
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      Рейтинг: +10289

      ilichkadr 49 минут назад

      «Я такой-то, представляю такой-то клуб. Мы видим перспективу у вашего сына, следим за ним. Будем внимательно наблюдать». Так ко мне подходил представитель «Ман Сити».
      Во папик Адам заливает!! Весь базар уже знает, что «Ман Сити» приглядывался, все команды РПЛ интересовались, но он, как истинный патриот, согласился отдать только в Ахмат.

      2
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      Рейтинг: +16495

      vladimir-7 1 час назад

      За Амиром Адуевым присматривали, приглядывались, интересовались,
      вели и даже охотились, но никто из зарубежных клубов не пригласил его.

      2
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      Рейтинг: +66

      Мортус 1 час назад

      Сам Адуев???!!! Ничего себе! В Ман Сити??!!! Вот это удача. Гвардиола наверное рыдает от счастья. Ну шейхи, ну молодцы. Такую мега звезду из РПЛ увели.

      3
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      Рейтинг: +3281

      serppion 1 час назад

      Талантливые футболисты в его годы уже в лучших командах ТОП-лиг погоду делают. А этот еще даже не проклюнулся.

      1
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      Рейтинг: +2738

      aaaaahhhh 1 час назад

      охотились, охотились и бац... перестали:)))

      0
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      Рейтинг: +16495

      vladimir-7 > aaaaahhhh 56 минут назад

      Почему перестали? Патроны кончились.

      0
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      Рейтинг: +11654

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Не расстраивайтесь - новый " сезон охоты " откроется 26 июля и в погоне за " звездой " подключатся более серьезные охотники - Реал и Бавария )))

      2
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      Рейтинг: +9187

      Hektor 84 1 час назад

      Все его так хотели, а перешел в Ахмат)))) наверно всю жизнь мечтал играть за них! Если бы Ман сити его хотел, то ты бы его на руках отнес в Англию! Папа сказочник.

      6
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      Рейтинг: +27277

      oyabun 2 часа назад

      Понятно стремление отца пристроить сына получше. Главное при этом упомянуть какого нибудь гранда, типа МанСити. Но зачем примешивать при этом Спартак?

      2
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      Рейтинг: +53

      SLADE2020 > oyabun 1 час назад

      Дружище, ну а кого примешивать? Какая еще команда всем интересно (с каким знаком неважно). Заметил, что отец Захаряна тоже Спартак уже подводит?

      2
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      Рейтинг: +5146

      Томик > SLADE2020 1 час назад

      Так надо серьёзный контракт отхватить. А без "участия" "Спартака" и парочки других клубов, переподписать настолько выгодно у "Динамо" не получится. Хотя если ещё пару раз на ЧЕ покажет чудеса как с Исландией - это даже не понадобится.

      0
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      Рейтинг: +2310

      CSKA57 2 часа назад

      Если реально такой гениальный, то сразу в Баварию!

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