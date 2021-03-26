Хавбек «Ахмата» Адуев: «Два раза вызывали в сборную Франции U-18. Тренировался с лучшими игроками страны»

Полузащитник «Ахмата» Амир Адуев, ранее выступавший за «Монпелье», объяснил, почему вернулся в Россию.

— Вас вызывали в юношескую сборную Франции? Играли за нее?

— Да, меня вызывали два раза в сборную U-18, но матчей за нее у меня нет. Не расстроился, это был отличный опыт, потренировался с лучшими игроками страны.

На чемпионате Европе сборная России будет играть против Франции, и я знаю много ребят оттуда: Джонатан Иконе, Маттео Гендузи, Албан Ляфонт, Димитри Берто, Бубакар Камара, Мусса Диаби.

— Можно поподробнее про знакомство с Гендузи, Диаби и Иконе?

— С Гендузи и Диаби мы как раз были в сборной Франции. А с Иконе я играл в «Монпелье», считаю, его самым сильным футболистом из всех партнеров. Он творил чудеса на тренировках, мог обыграть всю команду и забить. У нас была хорошая связка, нам нравилось играть вместе.

Помню, он говорил: «Амир, если мы будем играть вместе, то я всегда буду забивать много голов благодаря твоим пасам».

— Как в «Монпелье» восприняли желание уехать в Россию?

— Они поняли, что я этого хочу, и приняли это решение. Пожелали успехов.

— Откуда оно возникло?

— Мне захотелось сменить обстановку, захотелось чего-то нового. У меня были и другие предложения, я мог остаться во Франции, но решил вернуться домой.

— Другие клубы РПЛ интересовались? Писали про «Спартак».

— Был интерес от разных команд из России, но там не дошло до конкретики. Я вернулся в Чечню с отцом, потом приезжали моя мама с сестрой. Они могут приезжать в Грозный и оставаться со мной, когда захотят. Нам здесь хорошо. Да, другой менталитет, но я свой тоже не забыл.

Доволен, что оказался дома, чувствую, что нахожусь на родине. К тому же здесь хороший уровень футбола, есть сильные команды. Разница лишь в том, что во Франции играют в более техничных футбол, а здесь больше физики.