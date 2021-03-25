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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вышел в стартовом составе на матч первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Швеции и Грузии.

    Он появился на поле в возрасте 39 лет и 173 дней. Это новый рекорд шведской национальной команды.

    До Ибрагимовича самым возрастным игроком в истории сборной был вратарь Томас Равелли, который в 1997 году сыграл за Швецию в 38 лет и 59 дней.

    • Форвард «Милана» вернулся в сборную после пятилетней паузы.
    • В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.

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    Источник: Gracenote Live

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    25.03.2021 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5368

      playsh 53 минуты назад

      Златан,ты настоящий мужчина и спортсмен,дай бог тебе здоровья и удачи.

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