Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вышел в стартовом составе на матч первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Швеции и Грузии.
Он появился на поле в возрасте 39 лет и 173 дней. Это новый рекорд шведской национальной команды.
До Ибрагимовича самым возрастным игроком в истории сборной был вратарь Томас Равелли, который в 1997 году сыграл за Швецию в 38 лет и 59 дней.
- Форвард «Милана» вернулся в сборную после пятилетней паузы.
- В его активе 116 матчей и 62 забитых гола.
Источник: Gracenote Live