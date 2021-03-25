Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вышел в стартовом составе на матч первого тура отбора ЧМ-2022 между сборными Швеции и Грузии.

Он появился на поле в возрасте 39 лет и 173 дней. Это новый рекорд шведской национальной команды.

До Ибрагимовича самым возрастным игроком в истории сборной был вратарь Томас Равелли, который в 1997 году сыграл за Швецию в 38 лет и 59 дней.