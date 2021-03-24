Metaratings: 19-летний Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин может перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, «Локомотив» предложил Мухину 1 миллион рублей в месяц по новому контракту, что не устроило представителей футболиста. Они рассчитывают получить большую сумму от перехода Мухина в «Спартак», который активно следит за 19-летним хавбеком.

Сообщается, что в действующем соглашении Мухина с «Локомотивом» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что агент футболиста Вадим Шпинев несколько раз посещал офис «Спартака».