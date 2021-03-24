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  • Metaratings: 19-летний Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак»

Metaratings: 19-летний Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак»

24 марта 2021, 18:59
17

Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин может перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, «Локомотив» предложил Мухину 1 миллион рублей в месяц по новому контракту, что не устроило представителей футболиста. Они рассчитывают получить большую сумму от перехода Мухина в «Спартак», который активно следит за 19-летним хавбеком.

Сообщается, что в действующем соглашении Мухина с «Локомотивом» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что агент футболиста Вадим Шпинев несколько раз посещал офис «Спартака».

  • Мухин получил вызов в сборную России для участия в матчах отбора к ЧМ-2022.
  • Его вызвали вместо травмированного Романа Зобнина.
  • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за первую команду «Локо».

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Мухин Максим
Комментарии (17)
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Боцман59rus
1616602287
А чабан его в сборную пригласил чтобы с Федуна денег страсти, как за игрока сборной?
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slavа0508
1616602534
Вот не хера ещё не чего не показал,а ляма мало ему,зажрались наши кривоногие,,,
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Hektor 84
1616605081
Как они епт любят футбол, особенно бабло в футболе! После этого футбол уже не важен.
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Алехсбургер.
1616605602
Шпалой под задницу восходящему за.сранцу.
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absent32
1616605640
парень засветился в РПЛ, вызвали в сборную. и началась закулисная игра. агент захотел побольше, и сватать через прессу будут не только в Спартак. не думаю, что тут аппетиты самого Максима. это вечная проблема с агентами в Локо, как только увидели талантливого парня начинают разрывать ради бабла и его и клуб.
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oyabun
1616607277
И чем он лучше спартаковской молодежи?
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zra78
1616607662
Да и пох,лети мухой....
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zigbert
1616610478
Новое имя, новые возможности.
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Shotlandets86
1616618080
Традиционная история последних лет, молодой русский игрок только заиграл, у него заканчивается молодëжный контракт и его начинают активно пропихивать в мясо на зарплату, которую кроме Федуна никто в здравом уме не даст, требуя еë у текущего клуба. Причëм сам игрок то не важен подобным лоббистам, из всех таких игрочков заиграл только Жопнин, остальные сгинули.
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Кинстифа
1616670075
Если бы не лимит. даже статьи бы такой не было)))
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