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    Metaratings: 19-летний Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак»

    Полузащитник «Локомотива» Максим Мухин может перейти в «Спартак».

    По информации Metaratings, «Локомотив» предложил Мухину 1 миллион рублей в месяц по новому контракту, что не устроило представителей футболиста. Они рассчитывают получить большую сумму от перехода Мухина в «Спартак», который активно следит за 19-летним хавбеком.

    Сообщается, что в действующем соглашении Мухина с «Локомотивом» прописана сумма отступных в размере 15 миллионов рублей.

    Ранее стало известно, что агент футболиста Вадим Шпинев несколько раз посещал офис «Спартака».

    • Мухин получил вызов в сборную России для участия в матчах отбора к ЧМ-2022.
    • Его вызвали вместо травмированного Романа Зобнина.
    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за первую команду «Локо».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1783

      Алехсбургер. 24 секунды назад

      Шпалой под задницу восходящему за.сранцу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9103

      Hektor 84 9 минут назад

      Как они епт любят футбол, особенно бабло в футболе! После этого футбол уже не важен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17787

      slavutiq70 51 минуту назад

      Вот не хера ещё не чего не показал,а ляма мало ему,зажрались наши кривоногие,,,

      5
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      Рейтинг: +6245

      "supermax" > slavutiq70 20 минут назад

      да это пздц...паспортисты за.е.ба.ли

      3
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      Рейтинг: +1372

      DMитрий > slavutiq70 16 минут назад

      Ты читай между строк: «Локомотив» предложил Мухину 1 миллион рублей в месяц по новому контракту, что не устроило представителей футболиста. Между клубом и игроком есть "просак", который хочет иметь побольше, и это не значит, что всё достанется игроку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21409

      Боцман59rus 55 минут назад

      А чабан его в сборную пригласил чтобы с Федуна денег страсти, как за игрока сборной?

      6
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