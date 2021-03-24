Агент Миранчуков и Джикии: «Цель визита в офис «Спартака»? Летом все узнаете»

Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков и защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что недавно посетил офис московского клуба.

«Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом все узнаете», – цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».