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    Агент Миранчуков и Джикии: «Цель визита в офис «Спартака»? Летом все узнаете»

    Вадим Шпинев, агент братьев Миранчуков и защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что недавно посетил офис московского клуба.

    «Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь. Цель моего визита? Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом все узнаете», – цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: -220

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 33 минуты назад

      В питере у бомжатника дырявого истерика,пуканы горят?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17780

      slavutiq70 34 минуты назад

      Куда ж без пиара,подогреть интерес к себе полезно для бизнеса,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8151

      NewLife 42 минуты назад

      Торговец лежалым товаром.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14527

      derrik2000 43 минуты назад

      Какая интрига???
      Братья Миранчуки прикупили через агента абонементы на новый сезон с очень хорошей скидкой на все домашние матчи Спартака. ))

      4
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      Рейтинг: +3132

      Из Твери Леха 44 минуты назад

      А летом он скажет, что ходит в этот офис исключительно срать. Вот такая вот интрига.

      5
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      Рейтинг: +197

      alefreddy 56 минут назад

      интрига однако

      0
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      Рейтинг: +21403

      Боцман59rus 1 час назад

      На ровном месте пытаются заинтриговать, но всем пох....

      4
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      Рейтинг: +294

      FCLM_FCRM > Боцман59rus 56 минут назад

      Хороший способ напомнить о себе. Журналюги не дремлют, начнут выяснять, интервью брать. Шпинев в центре внимания

      2
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      Рейтинг: +12252

      JTherry > FCLM_FCRM 34 минуты назад

      вчера видел, как "интервью" взяли у Олича?)

      0
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