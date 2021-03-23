Бистрович: «Олич – легенда. Думаю, мы насладимся новым этапом в жизни ЦСКА вместе»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Касымпаша», прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.

– ЦСКА объявил о назначении Олича главным тренером ЦСКА. Для тебя он – легенда?

– Конечно! Он легенда в мире футбола, и в особенности для ЦСКА и Хорватии. Я был совсем маленьким, когда он переехал в Москву. Но я видел несколько нарезок с его голами, и то, как ЦСКА брал с ним Кубок УЕФА.

– В чем Олич крутой – твое мнение?

– Ивица всегда отдавал 110% себя на поле как игрок. Уверен, что на посту тренера он сохранит эту ментальность! Болельщики ЦСКА уж точно с нетерпением ждут возвращения легенды и нового этапа в жизни клуба. Думаю, мы насладимся этим временем вместе.

ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.

Олич: «Это мой дом, мой клуб. Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть»