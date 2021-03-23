Buzz Sport: «Монако» готов продать Головина. На игрока претендует «Севилья»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить команду этим летом.
По информации Buzz Sport, французский клуб готов продать 24-летнего россиянина, если получит стоящее предложение.
Ранее Metaratings сообщал, что футболистом интересуется «Севилья».
- В текущем сезоне хавбек провел за «Монако» 15 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость Головина – 19 миллионов евро.
Источник: Buzz Sport
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