Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Buzz Sport: «Монако» готов продать Головина. На игрока претендует «Севилья»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить команду этим летом.

    По информации Buzz Sport, французский клуб готов продать 24-летнего россиянина, если получит стоящее предложение.

    Ранее Metaratings сообщал, что футболистом интересуется «Севилья».

    • В текущем сезоне хавбек провел за «Монако» 15 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Головина – 19 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Buzz Sport

    Сайт о французском спорте. Аудитория в твиттере - более 4 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -109

      American-Patriot 23 минуты назад

      Ну, вот и здох: кто там еще готов играть в Европе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      99-й 33 минуты назад

      Севилья эт не прогресс, может даже шаг назад

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83764
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru