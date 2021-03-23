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  • Buzz Sport: «Монако» готов продать Головина. На игрока претендует «Севилья»

Buzz Sport: «Монако» готов продать Головина. На игрока претендует «Севилья»

23 марта 2021, 09:52
7

Полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить команду этим летом.

По информации Buzz Sport, французский клуб готов продать 24-летнего россиянина, если получит стоящее предложение.

Ранее Metaratings сообщал, что футболистом интересуется «Севилья».

  • В текущем сезоне хавбек провел за «Монако» 15 матчей, забил четыре гола и сделал семь ассистов.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость Головина – 19 миллионов евро.

Источник: Buzz Sport

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Франция. Лига 1 Испания. Примера Монако Севилья Головин Александр
Комментарии (7)
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99-й
1616486053
Севилья эт не прогресс, может даже шаг назад
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American-Patriot
1616486635
Ну, вот и здох: кто там еще готов играть в Европе?
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Вомбат
1616488393
Севилья не сильнее этого Монако. Но в Севилье он точно будет играть на своей позиции, там нужен АПЗ. Другое дело, что продавая игрока, купленого за 30 млн евро, всего за 19 млн, Монако расписывается в том, что трансфер был неудачным. А ведь болельщики этого клуба Головина ценят и уже давно перестали ругать руководство за его приобретение.
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Kollljan
1616491051
Ну, оно ж было видно сразу.
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zigbert
1616586817
Монако трудно понять. Сейчас у него по игре складывается все удачно.
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