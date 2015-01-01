Головиным интересуется «Севилья»

К полузащитнику «Монако» Александру Головину есть интерес в Испании. Речь идет о клубе топ-6 Примеры.

Вероятно, что переговоры по потенциальному трансферу начнутся ближе к лету.

В текущем сезоне Головин провел 14 матчей, забил 4 гола, сделал 6 результативных пасов.

Стоимость Головина оценивается в 19 миллионов евро.

Головин – лучший игрок «Монако» в прошлом месяце.

UPD: новость «Чемпионата» дополнил Metaratings, сообщив, что этот клуб – «Севилья».