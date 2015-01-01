Головиным интересуется «Севилья»

В Испании можно выделить лишь топ-4: Барселона, Реал, Атлетико и Севилья. Все остальные ничуть не сильнее Монако.
К полузащитнику «Монако» Александру Головину есть интерес в Испании. Речь идет о клубе топ-6 Примеры.
Вероятно, что переговоры по потенциальному трансферу начнутся ближе к лету.
- В текущем сезоне Головин провел 14 матчей, забил 4 гола, сделал 6 результативных пасов.
- Стоимость Головина оценивается в 19 миллионов евро.
- Головин – лучший игрок «Монако» в прошлом месяце.
UPD: новость «Чемпионата» дополнил Metaratings, сообщив, что этот клуб – «Севилья».