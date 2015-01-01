Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Головиным интересуется «Севилья»

    К полузащитнику «Монако» Александру Головину есть интерес в Испании. Речь идет о клубе топ-6 Примеры.

    Вероятно, что переговоры по потенциальному трансферу начнутся ближе к лету.

    • В текущем сезоне Головин провел 14 матчей, забил 4 гола, сделал 6 результативных пасов.
    • Стоимость Головина оценивается в 19 миллионов евро.
    • Головин – лучший игрок «Монако» в прошлом месяце.

    UPD: новость «Чемпионата» дополнил Metaratings, сообщив, что этот клуб – «Севилья».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:06
    Комментарии4
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83569
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru