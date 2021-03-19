Лига Европы. «Милан» вылетел от «Манчестер Юнайтед» и другие результаты

Завершились заключительные четыре ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
«Манчестер Юнайтед» минимально победил «Милан» благодаря голу Поля Погба и прошел дальше.
«Аякс» во второй раз обыграл «Янг Бойз» и стал четвертьфиналистом турнира.
Дубль Жерара Морено помог «Вильярреалу» взять верх над киевским «Динамо». Испанцы вышли в следующий раунд.
«Рейнджерс» вылетел из ЛЕ, уступив дома пражской «Славии» после гостевой ничьей.
Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Милан (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Погба, 49.
Первый матч – 1:1.
Янг Бойз (Швейцария) – Аякс (Нидерланды) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Нерес, 21; 0:2 – Тадич (с пенальти), 49.
Первый матч – 0:3.
Вильярреал (Испания) – Динамо (Украина) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Морено, 13; 2:0 – Морено, 36.
Первый матч – 2:0.
Рейнджерс (Шотландия) – Славия (Чехия) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Олаинка, 14; 0:2 – Станчу, 74.
Первый матч – 1:1.