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    Лига Европы. «Милан» вылетел от «Манчестер Юнайтед» и другие результаты

    Завершились заключительные четыре ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Манчестер Юнайтед» минимально победил «Милан» благодаря голу Поля Погба и прошел дальше.

    «Аякс» во второй раз обыграл «Янг Бойз» и стал четвертьфиналистом турнира.

    Дубль Жерара Морено помог «Вильярреалу» взять верх над киевским «Динамо». Испанцы вышли в следующий раунд.

    «Рейнджерс» вылетел из ЛЕ, уступив дома пражской «Славии» после гостевой ничьей.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

    Милан (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Погба, 49.

    Первый матч – 1:1.

    Янг Бойз (Швейцария) – Аякс (Нидерланды) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нерес, 21; 0:2 – Тадич (с пенальти), 49.

    Первый матч – 0:3.

    Вильярреал (Испания) – Динамо (Украина) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Морено, 13; 2:0 – Морено, 36.

    Первый матч – 2:0.

    Рейнджерс (Шотландия) – Славия (Чехия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Олаинка, 14; 0:2 – Станчу, 74.

    Первый матч – 1:1.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9001

      Hektor 84 17 минут назад

      Пиоли не топ тренер. Как бы они еще в Лч на следующий сезон попали.

      0
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      Рейтинг: +897

      serglider 28 минут назад

      Маур так обделался то))) Интересно кто ставил на Загреб, на ставках много бабла подняли?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3416

      mutabor0992 32 минуты назад

      Ну и чАво ибрагим флагом не машет?Такой же как тЗюпан!Как победили,то якало-фуяколо.А как проунитазили,то это не я,это-они.

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