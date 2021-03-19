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Лига Европы. «Милан» вылетел от «Манчестер Юнайтед» и другие результаты

19 марта 2021, 00:59
3

Завершились заключительные четыре ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» минимально победил «Милан» благодаря голу Поля Погба и прошел дальше.

«Аякс» во второй раз обыграл «Янг Бойз» и стал четвертьфиналистом турнира.

Дубль Жерара Морено помог «Вильярреалу» взять верх над киевским «Динамо». Испанцы вышли в следующий раунд.

«Рейнджерс» вылетел из ЛЕ, уступив дома пражской «Славии» после гостевой ничьей.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Ответные матчи

Милан (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Погба, 49.

Первый матч – 1:1.

Янг Бойз (Швейцария) – Аякс (Нидерланды) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нерес, 21; 0:2 – Тадич (с пенальти), 49.

Первый матч – 0:3.

Вильярреал (Испания) – Динамо (Украина) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Морено, 13; 2:0 – Морено, 36.

Первый матч – 2:0.

Рейнджерс (Шотландия) – Славия (Чехия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Олаинка, 14; 0:2 – Станчу, 74.

Первый матч – 1:1.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Милан Рейнджерс Славия Вильярреал Динамо К Янг Бойз Аякс
Комментарии (3)
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mutabor0992
1616105277
Ну и чАво ибрагим флагом не машет?Такой же как тЗюпан!Как победили,то якало-фуяколо.А как проунитазили,то это не я,это-они.
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serglider
1616105526
Маур так обделался то))) Интересно кто ставил на Загреб, на ставках много бабла подняли?
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Hektor 84
1616106141
Пиоли не топ тренер. Как бы они еще в Лч на следующий сезон попали.
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