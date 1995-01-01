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    Казарцев: «В судействе постоянно всем доказываешь, что ты мужик. Это главное, что меня привлекает»

    Арбитр РПЛ Василий Казарцев поговорил о психологии судейства. По его словам, работа рефери – это демонстрация своего мужского начала.

    «И участь арбитра, и специфика его работы – нужно принимать ключевые решения в судьбоносных моментах игры. То есть, получается, не мужчин в судействе не бывает. И, наверное, это самое главное, что привлекает меня: ты постоянно всем доказываешь, что ты мужик.

    Потому что, по большому счету, если утрировать, то на поле игроки и судья... Со стороны судьи так: либо ты их, либо они тебя. Если ты прогнешься, дашь слабину, все... Дальше игроки будут управлять тобой, а не ты игрой», – сказал Казарцев.

    «Ахмат»: «Кто стоит за Казарцевым? Когда закончится этот судейский беспредел?»

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    Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19498

      bset 12 минут назад

      Пустовойтова - мужик!

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      Рейтинг: +269

      Отчим_Бората 13 минут назад

      ... Странно, а с трибун доносится обратное))))
      ... Согласно этим выкрикам, кстати, мой пасынок рождён быть фу больным арбитром

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