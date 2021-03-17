Казарцев: «В судействе постоянно всем доказываешь, что ты мужик. Это главное, что меня привлекает»

Арбитр РПЛ Василий Казарцев поговорил о психологии судейства. По его словам, работа рефери – это демонстрация своего мужского начала.

«И участь арбитра, и специфика его работы – нужно принимать ключевые решения в судьбоносных моментах игры. То есть, получается, не мужчин в судействе не бывает. И, наверное, это самое главное, что привлекает меня: ты постоянно всем доказываешь, что ты мужик.

Потому что, по большому счету, если утрировать, то на поле игроки и судья... Со стороны судьи так: либо ты их, либо они тебя. Если ты прогнешься, дашь слабину, все... Дальше игроки будут управлять тобой, а не ты игрой», – сказал Казарцев.

Ранее Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче первого тура «Спартак» – «Сочи» (2:2).

В декабре отстранения Казарцева от судейства добивалась «Уфа».

Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.

«Ахмат»: «Кто стоит за Казарцевым? Когда закончится этот судейский беспредел?»