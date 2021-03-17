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  • Казарцев: «В судействе постоянно всем доказываешь, что ты мужик. Это главное, что меня привлекает»

Казарцев: «В судействе постоянно всем доказываешь, что ты мужик. Это главное, что меня привлекает»

17 марта 2021, 18:49
11

Арбитр РПЛ Василий Казарцев поговорил о психологии судейства. По его словам, работа рефери – это демонстрация своего мужского начала.

«И участь арбитра, и специфика его работы – нужно принимать ключевые решения в судьбоносных моментах игры. То есть, получается, не мужчин в судействе не бывает. И, наверное, это самое главное, что привлекает меня: ты постоянно всем доказываешь, что ты мужик.

Потому что, по большому счету, если утрировать, то на поле игроки и судья... Со стороны судьи так: либо ты их, либо они тебя. Если ты прогнешься, дашь слабину, все... Дальше игроки будут управлять тобой, а не ты игрой», – сказал Казарцев.

«Ахмат»: «Кто стоит за Казарцевым? Когда закончится этот судейский беспредел?»

Источник: ютуб-канал «Sports Интервью»
Россия. Премьер-лига Казарцев Василий
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1615998845
Чтож вы тогда все продаетесь то, как шлендры
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житель СПб
1616002513
А мне кажется, что арбитр не мужика должен включать, а профессионала! Теперь понятно, почему Казарцев плохо судит и плохо воспринимается и командами, и болельщиками. Он не понимает суть дела, которым занимается. Те арбитры, которые на первое место ставят профессионализм, уважаются всеми.
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Красногорск_Фан
1616007780
Соглашусь с отчимом Бората. Трибуны про судей имеют другое мнение. Один Пьер Луиджи Коллина на столько был страшен и лыс что с ним никто не спорил.
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Ziklop
1616008872
мужик это нечто другое, а это работа и дамы с ней справляются.
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paracetamol
1616015147
Все правильно. Мужик должен приносить домой и побольше. Что Казарцев и делает!
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maygli
1616016251
"Судью на мыло!" Не даром было такое выражение. Удода казарцева только на дегтярное, уж больно вонюч.
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maygli
1616016826
Пока всё, что ты смог доказать и показать всем, это какое ты га.вно
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maygli
1616016972
Обо.сра.л.ся и за бабью юбку спрятался. мужик ё.
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maygli
1616017015
Опять голосок прорезался?
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Томик
1616023103
В этом то и проблема. Вы доказываете, что вы мужики, а надо судить по правилам. И большего от вас не требуется. После таких заявлений, к судейству и допускать то нельзя, самоутверждающиеся вы наши.
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