Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» по сумме двух матчей со счетом 4:0

«Манчестер Сити» победил «Боруссию» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ман Сити» забил 100-й и 101-й гол в текущем сезоне. Команды Хосепа Гвардиолы забили 100+ голов в 12-м сезоне подряд.

Полузащитник английского клуба Илкай Гюндоган забил 15-й гол в текущем сезоне. Это лучший показатель среди всех немецких футболистов.

«Манчестер Сити» выиграл 24 из 25 последних матчей.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Сити (Англия) – Боруссия М (Германия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 12; 2:0 – Гюндоган, 18.

Первый матч: 2:0

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