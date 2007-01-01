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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» по сумме двух матчей со счетом 4:0

    «Манчестер Сити» победил «Боруссию» М (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Ман Сити» забил 100-й и 101-й гол в текущем сезоне. Команды Хосепа Гвардиолы забили больше 100 голов в 12-м сезоне подряд.

    Полузащитник английского клуба Илкай Гюндоган забил 15-й гол в текущем сезоне. Это лучший показатель среди всех немецких футболистов.

    «Манчестер Сити» выиграл 24 из 25 последних матчей.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити (Англия) – Боруссия М (Германия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Де Брюйне, 12; 2:0 – Гюндоган, 18.

    Первый матч: 2:0

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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